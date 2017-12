Conheça os principais mercados de Natal da Itália e da Europa

SÃO PAULO, 13 DEZ (ANSA) – Por Renan Tanandone – Como manda a tradição, o fim de ano é a época dos famosos mercados natalinos na Itália e em diversos países do mundo. Na península, eles acontecem em várias cidades e vendem artesanatos, presentes e produtos gastronômicos típicos de cada região. Os municípios se organizam como podem para realizar as feirinhas. Muitas vezes, elas acontecem em museus, castelos e palácios. No entanto, o mais comum é que sejam feitas em praças e lugares abertos. Os mercados natalinos são tendência em vários países, mas não se sabe exatamente quando eles surgiram. Os registros mais antigos datam de 1200 a 1300, na Alemanha, Áustria, França e Suíça.

Mercados de Natal na Itália: – Bolzano (Trentino-Alto Ádige): Situado na praça Walther, no centro de Bolzano, o mercado de Natal desta cidade do extremo-norte da Itália é muito mais do que uma das feirinhas natalinas mais tradicionais da península. Além das mais de 80 barracas vendendo comidas típicas, objetos e itens de decoração, a atração promove passeios culturais pelas construções medievais de Bolzano, como museus e igrejas.

– Aosta (Vale de Aosta): Entre 25 de novembro e 7 de janeiro, nas ruínas de um imponente teatro romano, acontece uma das feiras natalinas mais tradicionais do Vale de Aosta, no norte da Itália. O Marché Vert Noel tem mais de 50 chalés de madeira, decorados com guirlandas e luzes. Além do mercado, o visitante pode apreciar os Alpes e as ruínas medievais da cidade.

– Rovereto (Trentino-Alto Ádige): Chamado de “Natal do povo”, o mercado de Rovereto, no norte da Itália, não vende somente especialidades locais. Muitos poloneses, tchecos e austríacos montam suas barracas e fazem shows musicais para mostrar as culturas de cada país. Além da feira de Natal, a cidade é recheada de palácios do século 16, museus e muralhas medievais.

– Trento (Trentino-Alto Ádige): Outro mercado imperdível é o de Trento. A feira se estende por duas praças cercadas por construções antigas que criam uma atmosfera de Idade Média. Como de praxe, é possível encontrar na feirinha muitos vinhos e comidas típicas da região. O diferencial, no entanto, é que a edição deste ano promove iniciativas ligadas ao meio ambiente, com todo o evento sendo produzido a partir de fontes renováveis.

– Turim (Piemonte): Cinco praças de Turim recebem o mercado de Natal da cidade. Na piazza Solferino, uma grande pista de patinação foi construída para o público aproveitar a visita. Já para quem procura um ambiente mais romântico, a piazza Castello não é uma má escolha, por conta de suas belas construções.

– Florença (Toscana): A piazza Santa Croce, em Florença, atrai o público pela sua decoração e pela grande variedade de produtos, além da bela vista da tradicional basílica homônima, onde estão sepultados gênios como Michelangelo e Galileu Galilei. Para divertir as crianças, a feira inclui a “casa do Papai Noel”, onde os pequenos podem escrever cartinhas para o bom velhinho.

– Bolonha (Emília-Romana): Com vista para as tradicionais duas torres de Bolonha (“Garisenda” e “Asinelli”), a feira de Santa Lucia ocorre na via Altabella, perto da piazza Maggiore e da basílica de San Petronio. Além de degustar pratos bolonheses e se encantar com os belos enfeites natalinos, o visitante também pode conhecer os principais pontos turísticos da cidade.

– Grazzano Visconti (Emília-Romana): Grazzano Visconti praticamente parou no tempo. Para os amantes de vilas medievais, o local é ideal para se encantar com belas construções. Além da feira natalina, há visitas com guias e, para a criançada, foi construída uma “casa do Papai Noel”, onde o bom velhinho recebe cartinhas de presentes e tira fotos com os pequenos.

– Roma (Lazio): Na capital da Itália, o mercado de Natal ocorre na piazza Navona, em frente à embaixada do Brasil. Além de poder fazer umas comprinhas entre as mais de 70 barracas, o turista tem um ótimo ponto de partida para conhecer a “cidade eterna”.

– Nápoles (Campânia): Não é só o norte da Itália que faz belas feiras natalinas. Em Nápoles, no sul, o evento acontece na rua San Gregorio Armeno, conhecida por seus presépios artesanais.

Além dos tradicionais, com Maria de Nazaré e o menino Jesus, há alguns personalizados, feitos com figuras como o ex-jogador Diego Armando Maradona, ídolo dos napolitanos.

– Mercados de Natal na Europa: No continente europeu, alguns mercados natalinos também se destacam. Na França, o centro histórico de Colmar, no leste do país, fica todo iluminado para sua tradicional feirinha, que recebe visitantes de todo o mundo. As casas de suas estreitas ruas são decoradas para impressionar qualquer turista.

Na Alemanha, o mercado natalino de Aachen é considerado um dos mais tradicionais do país. As praças e as ruas da catedral e da Câmara Municipal se transformam em um paraíso de luzes, enfeites e barracas.

Já em Bruxelas, na Bélgica, o mercado de Natal impressiona pela sua grande pista de patinação e pela roda gigante iluminada por mais de 20 mil luzes. As barracas e uma bela árvore de Natal ajudam a decorar a Grand-Place, uma das mais bonitas do mundo.

Praga, na República Tcheca, também recebe um dos mais tradicionais mercados de Natal da Europa. O centro da cidade fica completamente decorado com luzes e enfeites para receber pessoas do mundo inteiro. Além das diversas barracas, o público pode visitar os principais pontos turísticos da capital.

– Mercados de Natal no Brasil: No Brasil, as feiras natalinas não são tão famosas como na Europa. Normalmente, elas acontecem em cidades do sul do país colonizadas por alemães e austríacos. A mais conhecida é a de Blumenau, em Santa Catarina. Na edição deste ano, cerca de 20 barracas foram instaladas no Parque Vila Germânica, vendendo produtos artesanais e doces natalinos. (ANSA)