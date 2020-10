Conheça os principais campeonatos de cada modalidade dos e-sports

Com um mercado em crescimento, os e-Sports possuem uma legião de jogadores e torcedores, variando entre os diversos estilos de jogos, cada um com seu próprio campeonato. Para organizar a categoria, diversos campeonatos foram criados para segmentar os jogos e preparar seus competidores para torneios internacionais.

Veja abaixo os principais campeonatos:



CBLoL – O League of Legends (LoL) é um dos maiores jogos online do mundo, com uma quantidade enorme de jogadores e admiradores. No Brasil, o LoL virou sucesso e para que seus jogadores pudessem competir com os jogadores ao redor do mundo, foi criado o Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLoL.

O CBLoL adotou o método de disputa em duas fases, chamadas de 1º e 2º Split. O campeão da primeira etapa representa o Brasil no Mid Season Invitational (MSI), torneio internacional realizado no meio do ano, e o campeão da segunda fase do CBLoL compete no Mundial de CBLoL, o campeonato internacional mais importante da categoria.

Com uma premiação em dinheiro, desde 2017 os jogadores e técnicos concorrem a troféus individuais nas categorias: Craque da Galera, Melhor Suporte, Melhor Topo, Melhor Atirador, Melhor Meio, Melhor Jogador, Caçador, Melhor Técnico, Jogador Revelação.

LBFF – Desde 2019, a LBFF, Liga Brasileira de Free Fire reúne as principais equipes de Free Fire no Brasil. A competição fez tanto sucesso que a Garena, produtora que criou o jogo, resolveu estipular novas regras para a edição de 2020.

As equipes estão distribuídas em três divisões e ao final da temporada, os melhores da segunda e terceira divisões sobem de categoria e os piores da primeira e segunda, caem para as categorias inferiores. Em seu ano de estreia, o Corinthians foi o grande campeão nacional de Free Fire e representou o Brasil no Free Fire World Series e também subiu ao lugar mais alto do pódio.

Liga Nacional de Futebol Eletrônico – Conhecida também pela sigla LNFE, a Liga Nacional de Futebol Eletrônico foi organizada para promover o futebol eletrônico no cenário dos grandes torneios nacionais de e-Sports. Os jogadores competem no game FIFA em partidas qualificatórias de futebol online, quem vencer avança no campeonato e quem perde é desclassificado.

As competições são separadas por console, Playstation 4 ou Xbox One, onde só podem jogar contra adversários que tenham o mesmo console.

CLUTCH Circuit – Os jogadores de Counter Strike GO (CS:GO) podem competir no CLUTCH Circuit, principal campeonato da categoria que reúne as equipes mais tradicionais do país em um sistema de fase de grupos.

Criado em 2019, o campeonato conta com oito equipes e no final da temporada, o grande campeão representa o Brasil no torneio internacional MOCHEL XL ESPORTS, levando também o prêmio de R$ 150 mil.

