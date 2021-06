Conheça os possíveis adversários do Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil Sorteio acontece na próxima quinta-feira e não terá restrições ou divisão de potes; Flu venceu o Red Bull Bragantino na terceira fase

Após vencer o RB Bragantino no placar acumulado na última quarta-feira, o Fluminense está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio acontece na próxima quinta-feira, dia 17, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Sem restrições ou divisão de potes, qualquer clube classificado é candidato ao duelo contra o Tricolor. O mando de campo também será definido no dia.

Na próxima fase, 14 clubes já estão confirmados como possíveis candidatos ao duelo, são eles: Santos, Bahia, CRB-AL, São Paulo, Criciúma, Athletico-PR, Atlético-GO, Juazeirense-BA, ABC-RN, Vasco, Grêmio, Atlético-MG, Fortaleza e Vitória-BA. Para a última vaga nas oitavas, Flamengo e Coritiba jogam na próxima quarta-feira.

Como está na Libertadores, o Flu entrou na Copa do Brasil apenas na terceira fase e já teve o Red Bull Bragantino pela frente. Na ida, no Maracanã, venceu por 2 a 0. Na volta, perdeu por 2 a 1, mas se classificou mesmo assim.

