Conheça os participantes da nova temporada da ‘Dança dos Famosos 2020’

Os participantes da nova edição da ‘Dança dos Famosos‘, atração do ‘Domingão do Faustão‘, já foram definidos, e metade do elenco foi apresentado nesse domingo (30).

No time feminino, estão: Danielle Winits, Giullia Buscacio e Isabeli Fontana. No masculino, os nomes confirmados são: Bruno Belutti, da dupla com Marcos, Henri Castelli e Zé Roberto. No próximo domingo, os outros seis participantes da disputa serão apresentados.

