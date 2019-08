Conheça os participantes da Dança dos Famosos 2019, do Domingão do Faustão

Foram divulgados no domingo, 18, os 12 participantes da 16ª edição da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão do Faustão. Além dos artistas, Fausto Silva também revelou os professores, bailarinas e bailarinos.

O grupo ficou escalado em pares, da seguinte forma: Luíza Tomé e Marcus Lobo; Bruno Montaleone e Jaqueline Ciocci; Giovanna Lancellotti e Danniel Navarro; Luis Lobianco e Franciele Pimenta; Dandara Mariana e Daniel Norton; Regiane Alves e Reginaldo Sama; Matheus Abreu e Larissa Lanes; Jonathan Azevedo e Tati Scarletti; Fernanda Abreu e Igor Maximiliano; Luísa Sonza e Léo Santos, Júnior Cigano e Ana Paula Guedes; e Kaysar Dadour e Mayara Araújo.

O início da competição será no dia 25, com o time feminino se apresentando em ritmo do Baladão.

O Dança dos Famosos tem direção de Beto Silva.