Conheça os mundos de Leonardo da Vinci

A mais completa e tecnológica exposição sobre Leonardo da Vinci já está em São Paulo com todas as facetas do gênio italiano, incluindo imagens de suas obras-primas, objetos, shows, programação infantil e um ciclo de debates e palestras com convidados.

Da Vinci (1452-1519) é um dos maiores gênios de todos os tempos. Ele foi um pintor, escultor, inventor, músico, arquiteto, escritor, anatomista, geólogo, astrônomo, botânico, geólogo, inventor, historiador, cartógrafo, engenheiro, cientista, além de desempenhar uma série de outros papeis que o posicionaram como um dos maiores polímatas da história. Foi percursor em diversas áreas e deixou um legado fenomenal inclusive na área médica, com seus estudos anatômicos.

“Os Mundos de Leonardo da Vinci” é uma jornada de luz, som, cores e sentidos em oito salas interativas distribuídas em mais de 3.000 metros quadrados do MorumbiShopping que foram adaptados para abrigar todos os ‘mundos’ de Leonardo. Suas referências, seu estilo de vida, a procura incessante pelo conhecimento e toda sua genialidade que influenciou todas as gerações futuras podem ser conferidas no espaço. Em um domo do tamanho do Planetário de São Paulo, imagens são transmitidas com uso de inteligência artificial para mostrar quadros e figurinos da época, além da vista aérea de cidades italianas produzidas com câmeras 360º embarcadas em drones. Quem assiste as imagens tem realmente a sensação de que foi transportado para a época.

A exposição deixa bem clara a importância de Leonardo da Vinci para a humanidade e revela como ele influenciou muitas gerações ao redor do planeta. Com Inteligência Artificial, robótica e instalações holográficas, a projeção em altíssima definição cria um ambiente imersivo e curioso. Com realização da Visualfarm, um dos mais premiados estúdios brasileiros de tecnologia e arte, a mostra explora uma nova técnica expositiva conhecida como ‘transportamento’. Graças à essa tecnologia, é possível criar a sensação de presença dentro do espaço e do tempo nos quais essas obras foram produzidas para possibilitar um ponto de vista único das obras do Mestre do Renascimento

Essa nova tecnologia permite ‘entrar’ dentro da ‘A Última Ceia’, o afresco mais importante de Leonardo da Vinci, tendo exatamente o mesmo ângulo, proporção e tamanho da parede onde foi pintada, no refeitório do Convento Santa Maria Delle Grazie (Milão). Vale a pena ler a coluna que escrevi sobre esta obra . Uma réplica da Mona Lisa , a pintura mais famosa de todos os tempos, não poderia faltar e está em destaque entre os diversos mundos:

1- Mondo Poesia – A linha do tempo conta a história do Mestre do Renascimento.

2- Mondo Planetarium – O Renascimento e a estética da beleza são apresentados em um domo que transporta o público para áreas históricas de Roma, Milão e Florença. A importância do Renascimento e o protagonismo de Leonardo em sua época são destaques neste espaço.

3- Mondo Holográfico – A tecnologia e a magia da holografia mostram as facetas, descobertas e estudos do gênio italiano em diferentes áreas, desde a anatomia até várias invenções na área da engenharia.

4- Mondo Transportamento – Inspirado no projeto “Cidade do Futuro” de Leonardo, o Mondo Transportamento é o maior espaço da mostra, com 800 metros quadrados de projeções 360º nas paredes e chão. Neste Mondo, ‘A Última Ceia’ é um dos destaques, assim como um lado pouco conhecido de Leonardo: sua carreira teatral, como criador de cenários, figurinos e diretor de diversos desfiles públicos.

5- Mondo Concavo– Os desenhos e invenções ganham vida com a combinação da robótica com projeções para transportar o público para um cenário mágico, no qual os desenhos do Mestre se movimentam com música e cores, promovendo um verdadeiro renascimento das pinturas com o auxílio da tecnologia.

6- Mondo Invenciones – O local apresenta réplicas de algumas das invenções de Da Vinci, o homem que enxergava 500 anos a sua frente. Impressionante ver projetos de pontes, bicicletas e pêndulos.

7- Mondo Atelier – Mostra um quarto para dar a dimensão de onde vivia Leonardo.

8- Mondo Piazza – Local para experiencias adicionais com palestras, performances e espaço gastronômico. Aqui acontecem iniciativas para as crianças, com apresentação teatral com artistas da Escola de Atores Nilton Travesso; Experiência OPEN MIC (às terças-feiras, 19h20) para conectar arte, a poesia e a música; e apresentações para curiosos que desejam conhecer mais sobre a complexa personalidade do Mestre da Renascença (Paragone, o Espaço do Saber, às quintas-feiras, 20h20).

Na saída da exposição tive a oportunidade de uma experiência adicional. Tirei uma foto e a inteligência artificial aplicou meu rosto sobre uma pintura da época. A tecnologia foi muito generosa comigo: fui retratada como uma jovem, com olhos mais claros que os meus e cabelos ruivos (Risos e gargalhadas!!). Como dizia Leonardo da Vinci, “a beleza perece na vida, mas é imortal na arte”. Por essas e tantas outras, prepare-se para ver e sentir as obras e invenções de Leonardo da Vinci. A diversão é garantida. Ingressos podem ser obtidos pelo link . Se tiver uma boa história para compartilhar, aguardo sugestões pelo Instagram Keka Consiglio , Facebook ou no Twitter .

