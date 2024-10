Conheça os escalados para o elenco do remake da novela ‘Vale Tudo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 10:34 Para compartilhar:

Mais nomes do elenco do remake de “Vale Tudo“, novela que estreia no primeiro semestre de 2025 na TV Globo, foram revelados na quarta-feira, 16. O clássico de 1988, escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères e protagonizado por Regina Duarte, Glória Pires e Antônio Fagundes será repaginado pela autora Manuela Dias.

A seguir, saiba quem interpretará quem no remake de “Vale Tudo”.

Conheça os escalados para o elenco do remake de ‘Vale Tudo’

Raquel: Taís Araújo

A atriz Taís Araújo dará vida à protagonista originalmente interpretada por Regina Duarte.

Ivan: Renato Góes

Renato Góes interpretará o papel que foi de Antonio Fagundes em 1988.

Maria de Fátima: Bella Campos

A personagem de Glória Pires em 1988 será vivida por Bella Campos no remake.

Odete Roitman: Debora Bloch

Em 1988, Beatriz Segall interpretou a vilã e ponto central da famosa pergunta “quem matou Odete Roitman?”. Agora, a personagem é vivida por Debora Bloch.

César: Cauã Reymond

O mulherengo interpretado por Carlos Alberto Riccelli agora será papel de Cauã Reymond.

Afonso: Humberto Carrão

Humberto Carrão interpreta Afonso, filho de Odete Roitman e vivido por Cássio Gabus Mendes na versão original.

Celina: Malu Galli

Em 2025, Nathalia Timberg passa o bastão de irmã de Odete Roitman para Malu Galli.

Consuêlo: Belize Pombal

A atriz Belize Pombal viverá Consuêlo, interpretada por Rosane Gofman na versão original.

Aldeíde: Karine Teles

A personagem de Lilia Cabral será interpretada por Karine Teles no remake.

Eugênio: Luis Salém

O mordomo vivido por Sérgio Mamberti ficará a cargo de Luis Salém na nova versão.

Rubinho: Julio Andrade

No remake, Julio Andrade fica com o papel que era de Daniel Filho em 1988.