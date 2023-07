Conheça os destinos turísticos mais buscados na Itália em 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/07/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 21 JUL (ANSA) – Com a chegada do verão europeu, principal temporada turística do continente, a busca por praias, cidades costeiras e pontos turísticos culturais na Itália aumentou junto à chegada de visitantes.

Segundo um levantamento com base nas buscas do Google, a Fontana di Trevi, em Roma, encabeça o ranking de atrações mais buscadas, seguida do Duomo de Milão; do Coliseu e do Panteon.

A capital italiana volta a aparecer no top 10 com as praças Navona e da Espanha, e com o Castelo de Santo Ângelo.

A Costa Amalfitana, a Torre de Pisa e a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, completam a lista.

Na lista das praias, a Sardenha é a região mais buscada, pelas praias de Capriccioli, Marinella, La Pelosa, Berchida Siniscola, Mugoni e Baunei; seguida da Puglia, que aparece com as praias Torre Mozza e Polignano a Mare.

Também são citadas as Marcas, com a praia Sassi Neri, e a Campânia, com a Maronti.

Já as cinco cidadezinhas marítimas mais procuradas em 2023 são Bagni Regina Giovanna, em Nápoles; Fiordo di Furore, em Salerno; Grotta della Poesia, em Lecce; Spiaggia di Tuaredda, em Teulada, na Sardenha; e Cala Violina, na Toscana. (ANSA).

