Conheça os destinos onde famosos como Anitta e Juliette curtem o verão europeu

Juliette está aproveitando muito os dias de verão na Europa ao lado das amigas Anitta, Jade Picon e Vivi Wanderley. Ibiza, Grécia, Sul da França… Não faltam praias e paisagens belíssimas para os famosos curtirem neste verão europeu. E olha que a lista de celebridades que passaram por lá é grande.

O verão europeu é uma época que desperta o desejo de explorar os encantos do continente em meio a dias ensolarados, paisagens deslumbrantes e uma atmosfera vibrante. Com a chegada dessa estação, surgem infinitas oportunidades de viagens para quem busca aproveitar ao máximo essa temporada repleta de possibilidades. Se você está em busca de experiências incríveis e momentos inesquecíveis, siga as dicas do especialista Diogo Batista e prepare-se para uma temporada repleta de glamour, eventos exclusivos e paisagens deslumbrantes.

A jornada começa com o aguardado Opening de Ibiza, um dos eventos mais icônicos do cenário de festas eletrônicas. Diogo Batista destaca que essa é a oportunidade perfeita para vivenciar a vibração única da ilha, dançar ao som dos melhores DJs do mundo e se encantar com as deslumbrantes praias e pôr do sol de tirar o fôlego. Assim como Ibiza, Mykonos também continua sendo uma opção boa para o ano inteiro.

Em seguida, o concierge nos leva diretamente ao glamouroso Festival de Cinema de Cannes. “Prepare-se para caminhar pelo tapete vermelho, cruzar com celebridades e apreciar as obras cinematográficas mais aclamadas do ano. Essa é uma experiência que transcende o mundo do cinema, tornando-se uma verdadeira celebração da cultura e do luxo”, ressalta o profissional.

E como não poderia faltar adrenalina, a próxima parada é o famoso GP de Mônaco de Fórmula 1. Diogo Batista revela que essa é a oportunidade de testemunhar as velocidades vertiginosas e a emoção dos carros de corrida mais potentes do mundo, tudo isso enquanto desfruta das paisagens deslumbrantes de Mônaco. “Prepare-se para uma experiência única e repleta de glamour”, destaca Diogo.

E para aqueles que buscam um destino alternativo, Batista sugere explorar as belezas naturais e o custo benefício da Croácia. “Com suas deslumbrantes ilhas e praias paradisíacas, esse destino vem conquistando cada vez mais turistas em busca de momentos relaxantes e paisagens de tirar o fôlego. Essa é uma escolha perfeita para desfrutar de um verão repleto de tranquilidade e descobertas”, finaliza o especialista.

Portanto, se você deseja viver um verão europeu dos sonhos, seguindo as dicas do concierge VIP Diogo Batista, você certamente encontrará o equilíbrio perfeito entre festas animadas, eventos badalados e momentos de relaxamento em meio à natureza. Prepare-se para uma temporada inesquecível e deixe-se envolver por toda a magia que esses destinos exclusivos têm a oferecer.

