Conheça os benefícios da spirulina para seu organismo A substância traz benefícios não só para quem treina.

Popularmente conhecida como “Alga Azul”, a spirulina é, na realidade, uma cianobactéria, rica em nutrientes e que é capaz de realizar a fotossíntese. Seus inúmeros benefícios vão do auxílio no tratamento da osteoporose até à prevenção do envelhecimento precoce. Além disso, é um importante aliado no processo de emagrecimento, nutrição e saciedade do corpo.

Eleita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o “alimento do milênio,” por conter mais de 50 nutrientes fundamentais ao organismo, a Spirulina traz grandes vantagens para quem incluí-la em uma dieta balanceada. Ela é rica em proteína, aminoácidos, vitamina A (10X mais que qualquer alimento), vitamina do complexo B, vitamina E, minerais e ácidos fenólicos.

A nutricionista Ellen D’arc, da Bio Mundo , rede de lojas de produtos saudáveis, explica os benefícios do suplemento no dia a dia. “O consumo recomendável diário fica entre 500mg duas vezes ao dia, dependendo da necessidade de cada um. Já que quem busca consumir o produto vai desde atletas até pessoas que buscam melhorar a qualidade de vida”, explica.

A spirulina é abundante em proteínas

Indicada até mesmo como complemento alimentar para atletas, a spirulina é composta de até 70% de proteínas. “A abundância desse componente é essencial para o organismo, visto que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e só obtém através da própria nutrição. Pode ser uma grande parceira para quem está introduzindo uma alimentação restrita a carne”, destaca a especialista.

Parceira do coração

Querida pelos cardiologistas, a spirulina previne e reduz os níveis de LDL – colesterol ruim ao corpo – através de seus ácidos graxos. “Ela atua na dilatação dos vasos sanguíneos e na diminuição da pressão arterial”, explica Ellen.

Aniti-idade e anti-inflamatória

A spirulina combate os radicais livres por meio da sua grande quantidade de antioxidantes, além de vitaminas B1 e E, dos minerais, magnésio, ferro, manganês e betacaroteno, presentes em menor quantidade em frutas e legumes. Esses componentes estimulam na renovação da pele, cabelo e unha; além de auxiliarem na recuperação de processos inflamatórios e prevenir doenças degenerativas.

A spirulina é um grande fonte de ferro para o corpo

Se comparado ao espinafre, a spirulina oferece mais que o dobro de ferro. O mineral é capaz de aliviar sintomas como dor de cabeça, cansaço e estresse através do aumento da oxigenação celular. “Claramente, a prevenção da anemia também é uma das vantagens, o ferro é fundamental para isso”, completa a nutricionista.

Cuida de dentro para fora

O sistema imunológico é fortalecido a partir da enorme quantidade de vitamina E e de Zinco que a spirulina fornece. O componente estimula a produção das chamadas “células T” – responsáveis pela identificação de invasores no organismo – e aminoácidos capazes de fazer renovação celular.

Auxília no processo de emagrecimento

E até para quem busca diminuir os números na balança, a spirulina dá essa “mãozinha”. A sensação de saciedade, fornecida pela fenilanina, faz com se coma menos. O suplemento também favorece na limpeza e desintoxicação do organismo, já que sua ação depurativa acelera o metabolismo. “Uma pessoa com síndrome metabólica, por exemplo, pode se beneficiar da ação anti-inflamatória da alga, refletindo na diminuição do tecido adiposo” finaliza a especialista Ellen D’arc.

Receita para usar a spirulina

Sugerida pela nutricionista esportiva, Alessandra Luglio, pela nutricionista funcional, Mayara Ferrari, e o chef especialista em cozinha orgânica e funcional, Renato Caleffi.

Torrada Tropical com spirulina e guacamole de abacaxi

Ingredientes

1 pacote de torrada integral ou pão integral para acompanhar o patê

3 avocados maduros ou 1 abacate maduro, descascado e amassado rusticamente

1 ½ copo de abacaxi fresco e cortado em cubinhos

1 ½ copo de cebola roxa finamente cortada em cubos

3 colheres de sopa de spirulina em pó

1 colher de sopa de suco de limão

¼ copo de coentro finamente cortadas

½ colher de sopa de sal do himalaia

Cominho a gosto

Modo de fazer

Misture os ingredientes com um garfo e adicione azeite de oliva no pão ou torrada pré-aquecido no forno. Adicione uma pimenta triturada (da sua preferência, jalapeno, pimenta dedo de moça, com sementes e pele removidas) para decorar. Sirva como um patê.