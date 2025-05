Conheça os atores que fazem parte do elenco da série sobre Roberto Gómez Bolaños

Os fãs do ator mexicano Roberto Gómez Bolaños, que faleceu em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos, vão poder matar um pouco da saudade do artista. Na terça-feira, dia 6, ‘Chespirito: Sem Querer Querendo’, série biográfica sobre Bolaños — responsável por dar vida aos clássicos personagens Chaves e Chapolin Colorado —, ganhou seu primeiro trailer.

A produção cobre desde a infância até os anos de maior atividade profissional, entre as décadas de 1950 e 1980, destacando os caminhos que o levaram ao sucesso na televisão, os obstáculos enfrentados e os impactos de suas escolhas pessoais e profissionais.

Pablo Cruz interpreta Roberto Gómez Bolaños, além de seus personagens Chaves, Chapolin Colorado e Dr. Chapatin.

Chaves foi exibido de 1973 a 1979 no México. A produção é uma comédia que mostra as interações dos moradores de uma vila. Chaves é um menino órfão que vive se metendo em confusões com alguns moradores, como Seu Madruga, Dona Florinda, Dona Clotilde e o Senhor Barriga.

Já Chapolin, exibido na mesma época, traz um herói atrapalhado, medroso e desastrado, que sempre aparece quando alguém precisa.

O elenco

Em fevereiro deste ano, a plataforma de streaming divulgou a primeira prévia da série, onde podemos ver alguns dos atores responsáveis por interpretar os astros que deram vida aos clássicos personagens de “Chaves”.

Pablo Cruz Guerrero — Roberto Gómez Bolanõs

Roberto Gómez Bolaños, será vivido pelo ator mexicano Pablo Cruz Guerrero, de 41 anos. Por meio do Instagram, o ator compartilhou o sentimento de viver o renomado astro, onde escreveu: “Um dia nos conectamos sem nos conhecermos, desde então você tem sido cada dia mais esplêndido. Obrigado, RGB (Roberto Gómez Bolaños)!”.

Bárbara López — Margarita Ruíz (Florinda Meza)

A atriz e modelo Bárbara López, de 32 anos, viverá Margarita Ruíz, nome fictício criado para a personagem que representará Florinda Meza, atriz que viveu a Dona Florinda em Chaves e foi esposa de Bolaños na vida real, ficando ao lado do ator até sua morte.

Em março de 2024, Meza processou a série “Sem Querer Querendo”, alegando o uso não autorizado de sua imagem e do marido, e a utilização de “informações íntimas” de Chespirito. Em declaração à TV Azteca, Mariana Olascoaga, representante legal da atriz, disse: “Florinda Meza não se opõe que haja uma série sobre o mestre Roberto Gómez Bolaños. A única coisa que ela quer é que seja feita corretamente e que solicitem autorização às pessoas titulares (que possuem os direitos biográficos)”.

“A série é sobre Bolaños, mas evidentemente a história dele não pode ser contada sem Florinda Meza. Simplesmente queremos que eles contem a história real e seja respeitado o legado de Bolaños. As pessoas que citamos na audiência têm que solicitar autorização a todos os titulares”, finalizou a advogada.

Paola Montes de Oca — María Antonieta de las Nieves

Paola Montes de Oca será a responsável por viver María Antonieta de las Nieves, nossa eterna Chiquinha, considerada pelo Guinness Records, o livro dos recordes, como a atriz que interpreta por mais tempo a mesma personagem infantil.

Juan Lecanda — Marcos Barragán (Carlos Villagrán)

Ator e comediante mexicanoJuan Lecanda viverá o personagem Marcos Barragán, que faz referência a Carlos Villagrán, o Kiko. Conforme repercutido pelo Omelete, assim como Florinda, o nome de Villagrán também foi alterado na série. O motivo da alteração, no entanto, não foi confirmado.

Vale lembrar que, em 1979, Carlos anunciou sua saída de “Chaves” e “Chapolin Colorado”, dando diferentes justificativas ao passar dos anos. Inicialmente, afirmou que gostaria de seguir carreira solo, mudando a versão anos depois ao dizer que os outros atores ficaram com inveja de seu sucesso, e que ele teria sido retirado por Bolaños. Chespirito e os outros atores negaram. Tempos depois, os dois também entrariam em uma disputa judicial pelos direitos autorais de Kiko.

Miguel Islas — Ramón Valdés

Com 52 anos de idade, o ator mexicano Miguel Islas irá interpretar Ramón Valdés, o Seu Madruga, conhecido como Don Ramón no idioma original.

Ao lado de Bolaños, também atuou no programa “Chespirito” e “Chapolin Colorado”, mantendo uma parceria até 1979, quando foi trabalhar em circos devido a problemas financeiros.

Ramón Valdés faleceu em 9 de agosto de 1988 devido a um câncer

Eugenio Bartilotti — Édgar Vivar

O ator mexicano Eugenio Bartilotti viverá o amado Édgar Vivar, intérprete de Nhonho e Seu Barriga em “Chaves”.

Édgar Vivar foi um dos únicos do elenco a permanecer trabalhando com Bolaños até o fim da carreira do renomado ator e diretor.

Andrea Noli — Angelines Fernández

Angelines Fernández, nossa eterna Dona Clotilde, a Bruxa do 71, será interpretada em “Sem Querer Querendo” pela atriz mexicana Andrea Noli, de 52 anos, conhecida por papéis em obras como “Cuentas claras”, “Tanto Amor” e “El árbol de la horca”.

Angelines faleceu em 25 de março de 1994 devido a um câncer de pulmão.

Arturo Barba — Rubén Aguirre

O ator mexicano Arturo Barba, de 51 anos, conhecido por trabalhos como ‘Las vías del amor’, ‘El señor de los cielos’ e ‘Amar a Muerte’, será o responsável por viver Rubén Aguirre, o Professor Girafales.

Rubén faleceu em 17 de junho de 2016, devido a uma pneumonia e parada cardiorrespiratória.

‘Chespirito: Sem Querer Querendo’ estreia em 5 de junho deste ano no serviço de streaming Max.

Assista ao trailer de “Chespirito: Sem Querer Querendo”