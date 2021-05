Conheça os 5 mandamentos para comer bem

Ao longo dos últimos 20 anos, muitos hábitos e comportamentos relacionados ao universo da alimentação familiar se perderam ou sofreram mudanças significativas. Um bom exemplo é a presença constante de um eletrônico na mesa. Os eletrônicos passaram a ser a principal companhia das crianças no momento das refeições. Assim como o sofá parece ter tomado o lugar das mesas de jantar. Isso tudo tem um impacto enorme na formação e no desenvolvimento das crianças.

+ Alimentação pouco saudável pode afetar o desempenho no trabalho

+ 6 resoluções de Ano Novo fáceis para melhorar a alimentação do seu filho

+ Os 8 erros mais comuns dos pais na alimentação das crianças

Percebendo esses novos hábitos se instalando cada vez mais nas casas das famílias, ao longo dos muitos anos trabalhando na casa delas, fiz um compilado de pontos fundamentais para se atentar e ter como base e garantir uma alimentação adequada não só para as crianças como para toda a família.

Vamos aos mandamentos:

1º MANDAMENTO: COMER SENTADO À MESA

Pode parecer óbvio, mas a quantidade de crianças e adultos comendo no sofá, na pia da cozinha, no quarto… é enorme e cada vez maior. A mesa é o lugar onde podemos estender o vínculo afetivo tão precioso que foi iniciado no aleitamento materno. Na mesa é onde se tem a oportunidade de olhar no olho dos filhos e conversar sobre qualquer assunto, onde se troca experiências, comemoram-se os noivados, assinam-se contratos. A mesa tem uma representatividade social importante e deve ser valorizada como uma forma de fortalecer a relação entre os membros da família.

2º MANDAMENTO: FAZER AS REFEIÇÕES SEM DISTRAÇÕES ELETRÔNICAS

O contato visual com a comida é fundamental para o corpo se preparar para receber o alimento. As telas emitem um estímulo muito forte, impossibilitando que a criança ou até mesmo o adulto tenha capacidade de registrar a atividade daquela refeição de maneira adequada. Na frente da TV é fácil comer mais do que deveria ou menos do que precisaria. É comum também, meia hora depois de uma refeição em frente a TV ou mexendo no celular, sentir fome novamente ou, pelo menos, uma vontade de comer alguma coisinha. Isso é o seu cérebro que não registrou aquela refeição como deveria.

3º MANDAMENTO: DESENVOLVIMENTO DE AUTONOMIA

Estimular que a criança prepare o próprio prato, ou seja, se sirva sozinha e coma com autonomia, é relevante para que essa criança aos poucos vá se tornando mais responsável pelas suas escolhas. Lembrando, sempre, que quem oferece as opções para a criança são os responsáveis adultos.

4º MANDAMENTO: TER 5 CORES NO PRATO

Equação das 5 cores: 1 cereal + 1 leguminosa + 1 proteína + 2 vegetais. Logo, um prato colorido, é um prato com pelo menos 2 vegetais, que podem garantir a ingestão de fibras, vitaminas e minerais necessários para o bom desenvolvimento das crianças. Cores diferentes nos alimentos significam nutrientes variados no organismo.

5ª MANDAMENTO: EXPERIMENTAR NOVOS ALIMENTOS

Quebrar a resistência das crianças por experimentar novos alimentos é mesmo um desafio, mas não é impossível. Na verdade, experimentar é simples, leve e até divertido. O que pesa e tensiona essa situação, muitas vezes, é a alta expectativa do adulto para que a criança goste. É bom registrar que é apenas uma experimentação, que ela pode gostar ou não, simples assim. Aos poucos a criança vai encontrando novos alimentos para chamar de preferidos.

Criança que come bem é mais feliz, tem pais menos estressados e a família mais harmonizada e conectada. Partindo do princípio que ser um bom exemplo é o 1º passo. E você, cumpre os 5 mandamentos? Onde você costuma comer? É capaz de fazer uma refeição sem olhar no celular? E as 5 cores, estão no seu prato? Há quanto tempo você não experimenta um alimento novo?

Eu super recomendo que tentem seguir os 5 mandamentos antes mesmo de cobrá-los das crianças.

+ Conheça agora o guia de alimentação ideal para seu filho!

Veja também