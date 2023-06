Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 9:33 Compartilhe

O youtuber Jake Koehler contou, via redes sociais, que quase esteve em expedição no submarino Titan, desaparecido com cinco pessoas a bordo na semana passada. O jovem afirma que o mau tempo o fez mudar de ideia sobre a viagem, além de ter visto problemas no submersível.

“Carreguei minhas filmagens pessoais de nossa expedição OceanGate Mission III. Isso aconteceu exatamente no mesmo navio e submarino poucos dias antes da tragédia. (o link está na minha bio) Meu coração está com as cinco pessoas que perderam suas vidas e seus familiares.

Jake também aparece em imagens com Stockton Rush, presidente da OceanGate, e Paul-Henry Nargeolet, ex-comandante da Marinha Francesa e especialista do naufrágio do Titanic, na plataforma onde se encontrava o submarino.

No vídeo, ele mostra o interior do Titan, da empresa OceanGate, mostrando expectativas com a viagem. “Todos os dias eles tinham algum problema. Tentamos consertar tudo para garantir que o submersível estivesse em perfeito estado para chegar ao Titanic. Não deu certo. É estranho agora, mas no momento parecia algo normal para a equipe”, disse o mergulhador.

Veja aqui o vídeo completo.

Relembre o caso

O piloto e ex-militar francês Paul-Henry Nargeolet embarcou no pequeno submarino com Stockton Rush, presidente da OceanGate, o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood.

Os mergulhos exclusivos da empresa custam US$ 250 mil (cerca de R$ 1,192 milhão) por pessoa, para viagem até os destroços do Titanic, que fica a 3,8km de profundidade;

O submersível iniciou a descida na manhã do dia 18 e perdeu contato com a superfície menos de duas horas depois;

Após dias de buscas, a Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que os cinco tripulantes a bordo do submarino desaparecido morreram.

