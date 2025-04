Conheça o Studio Ghibli, produtora detentora do estilo de animação reproduzida por IA

Na última semana, diversas imagens geradas por IA (Inteligência Artificial) viralizaram nas redes sociais devido ao seu estilo “único”. Na verdade, essas fotos se tratam da réplica do estilo de desenho do “Studio Ghlibi”, uma das mais conceituadas produtoras de animação do Japão.

Apesar da repercussão da trend, artistas e fãs do estúdio levantarem questões sobre a apropriação de estilos de desenho e os direitos autorais – as imagens geradas por IA são resultados do uso de dados, isto é, o absorvimento de diferentes estéticas de arte de pessoas reais -, e aproveitaram para relembrar uma antiga declaração de Hayao Miyazaki, fundador do estúdio de animação japonês, sobre produções “criadas” com inteligência artificial.

“Estou completamente enojado. Se você realmente quer fazer coisas assustadoras, pode ir em frente e fazer, mas eu nunca desejaria incorporar essa tecnologia ao meu trabalho. Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida”, afirmou na época.

Mesmo com a rejeição do próprio artista, o ChatGPT registrou o crescimento de um milhão de usuários graças ao novo recurso de geração de imagens.

Studio Ghlibi

Sediado em Tóquio, no Japão, o estúdio foi fundado a partir da união dos artistas Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki, com a proposta de criar animações como longa metragens, uma proposta inovadora para a época, de alta qualidade.

O nascimento da ideia ocorreu após o sucesso do filme “Nausicaä do Vale do Vento” – feito totalmente a mão e rico de detalhes, de 1984. Com a boa recepção dos espectadores japoneses, os artistas decidiram oficialmente inaugurar o Studio Ghlibi em 1985. O primeiro longa da produtora foi “O Castelo no Céu”, que levou 775 mil pessoas aos cinemas, considerado um triunfo de bilheteria e crítica.

Dois anos depois, o estúdio se desafiou mais uma vez ao decidir produzir duas obras ao mesmo tempo: “Meu Amigo Totoro” e “Túmulo dos Vagalumes”, considerados hoje as maiores obras primas da marca japonesa.

Outros filmes marcantes da produtora são: “O Serviço de Entregas da Kiki” (1989), “Sussurros do Coração” (1995), “Princesa Mononoke” (1997), “A Viagem de Chihiro” (2001) e “O Castelo Animado” (2004).

Revolução da animação

O reconhecimento internacional de Miyazaki e companhia veio com o Oscar de “Melhor Animação” para “A Viagem de Chihiro”, que venceu de longas como ”A Era do Gelo’ ‘e ”Lilo & Stitch”, se tornando a primeira animação em língua não-inglesa a ganhar este prêmio. 21 anos depois, em 2023, Hayao repetiu o feito com “O Menino e a Garça”.

Com o passar dos anos, o estúdio foi responsável por revolucionar a história das animações com seus trabalhos que especulam a relação da humanidade com a natureza e sua preferência pelo desenho à mão, encantando tanto crianças quanto adultos mundo afora.

