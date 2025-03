Conheça o relógio de luxo que virou febre entre famosos como Neymar e Virginia

Itens de luxo, como bolsas, roupas e sapatos, sempre atraem e são consumidos pelos famosos. As influenciadoras Virginia Fonseca e Maya Massafera, por exemplo, sempre aparecem em suas redes sociais usando grandes marcas, como Gucci, Givenchy e Hermès, entre outras.

Recentemente, Neymar, Virginia e Maya foram vistos usando o relógio da luxuosa marca Richard Mille, que também é adquirido por Cristiano Ronaldo e Gusttavo Lima.

A marca tem a característica marcante de produzir relógios que fogem do minimalismo, com modelos diversos e sofisticados, que podem variar de R$ 300 mil a R$ 22 milhões, aproximadamente, dependendo da edição do acessório.

Quem é Richard Mille?

Richard Mille, fundador da marca de relógios, é um francês nascido em 1951. Após consolidar sua carreira na indústria relojoeira, Richard fundou sua empresa em 1999, que logo foi um grande sucesso.

A marca ganhou destaque exatamente por fugir do clássico e convencional, indo na contramão do que já estava sendo produzido durante anos, Richard Mille conquistou seu espaço na indústria da moda de luxo e da relojoaria moderna.