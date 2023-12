Conheça o método SEEI, que auxilia a convivência com doenças crônicas e autoimunes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2023 - 22:43 Para compartilhar:

Motivada por seu estilo de vida com qualidade, além dos diagnósticos, e também por, através de seu atendimento, levar seu conhecimento para ajudar no convívio com doenças crônicas, autoimunes ou em busca de maior longevidade e prevenção de doenças, a Dra. Cristiane Coracini Morandin iniciou uma busca para entender e estudar todos esses processos. O resultado é o método SEEI – baseado nos pilares Sono, Estresse, Exercício, Intestino –, que vem aplicando há alguns anos em sua vida e de seus pacientes, com resultados impactantes.

Médica formada pela Unifenas em 2002, com Residência Médica em Ginecologia/Obstetrícia e em Ultrassonografia na PUC Campinas, Pós-graduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) e em Medicina Integrativa pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, Cristiane atua na clínica Morandin, em Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo, há 18 anos, além de atender pacientes de todo o Brasil e exterior de maneira remota.

“O grande divisor de águas em minha vida foi quando a médica se tornou paciente. Tenho 2 doenças autoimunes, tireoidite de hashimoto, há 16 anos, e esclerose sistêmica, diagnosticada há quase 13 anos, sendo rara e grave. Também entrei em um quadro de menopausa precoce aos 38 anos, devido ao tratamento da doença autoimune. Quando os papéis são invertidos, você consegue entender melhor a dor do outro e a grande necessidade da empatia e da forma integrada e não fragmentada de atendimento na medicina”, afirma Cristiane, a única médica palestrante no evento Desert Women Summit 2023, realizado no Marrocos em setembro, onde apresentou o painel “Cuidando de si, autoconhecimento e bem estar”, onde abordou o Método SEEI.

O Método SEEI é baseado nos quatro pilares de saúde, sendo ajustados de maneira minuciosa para cada paciente, de acordo com anamnese e exames clínicos, tendo em vista também a suplementação de vitaminas e antioxidantes de maneira individualizada quando necessário, alimentação e avaliação hormonal.

O método também aborda a longevidade, diretamente relacionada aos telômeros – estruturas localizadas na extremidade dos cromossomos, que protegem o DNA. A cada divisão celular, os telômeros ficam menores e quando ficam muito pequenos, a célula de se dividir. Em 2009, três pesquisadores ganharam o prêmio Nobel de Medicina pela descoberta da sequência genética que forma o telômero e a telomerase, enzima responsável por reconstruir o telômero em cada divisão”, explica a doutora.

A ciência já comprovou que esses pilares aumentam a telomerase, retardando o encurtamento dos telômeros. Sono adequado, com pelo menos sete horas diárias, exercícios físicos regulares, alimentação saudável, rica em antioxidantes, gorduras boas e fibras – a saúde intestinal é fundamental para a absorção de nutrientes, sendo muito importante alimentos prebióticos e probióticos e avaliação das intolerâncias alimentares –, técnicas de meditação e relaxamento, como Yoga e mindfulness, aumentam a telomerase. Um estudo mostrou que três meses de mindfulness aumentaram a telomerase em 17%.

“Há 4 anos não uso mais medicações, controlo minha doença com os pilares de saúde associados à suplementação de vitaminas e antioxidantes, manutenção da minha saúde intestinal e uso de hormônios isomoleculares e venho atendendo muitos pacientes que seguindo esse caminho, recuperaram sua saúde e auto estima e este é o meu maior propósito”, finaliza a Dra. Cristiane, comprovando a eficiência do Método SEEI, baseado na medicina integrativa, onde o paciente é o grande agente transformador da sua vida e saúde. Envolve autocuidado, autoestima e o conhecimento de qual é o seu real tamanho na vida.

Clínica Morandin

Rua Coronel Mariano Parreira, 146 – Centro – Vargem Grande do Sul

@clinicamorandin

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias