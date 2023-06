Conheça o mecânico que virou empresário e hoje é o único consultor automotivo reconhecido pela ONU

No mundo do empreendedorismo, existem histórias inspiradoras que nos mostram como a determinação e o trabalho árduo podem transformar vidas. Rafa Marrafon é um exemplo brilhante disso.

De mecânico a empresário com milhões de faturamento, sua trajetória é marcada por obstinação, superação e sucesso.

Nascido em Presidente Prudente, São Paulo, Rafa Marrafon sempre esteve envolvido com veículos. Desde tenra idade, ele já demonstrava interesse e habilidade para lidar com motocicletas. Com apenas 13 anos, ele começou a comprar e reformar motos no fundo da borracharia de seu pai.

Ao completar 18 anos, decidiu seguir a sua paixão e trabalhar por conta própria. Apesar da insistência de seus pais para que procurasse um emprego formal, ele confiava em seu talento e espírito empreendedor, que não poderiam ser contidos.

Com coragem e determinação, ele apresentou a seus pais o resultado de suas vendas de motocicletas e mostrou que já havia conquistado um patrimônio significativo. Foi nesse momento que ele decidiu que não precisava de um emprego convencional para alcançar o sucesso.

A jornada de Rafa como empreendedor teve seus altos e baixos. Ele montou suas duas primeiras oficinas, mas devido à falta de gestão adequada, elas acabaram falindo e ele se viu afundado em dívidas.

No entanto, em vez de desistir, o empresário decidiu buscar conhecimento e respostas para os desafios que enfrentava. Se dedicou a estudar e a aprimorar suas habilidades como empreendedor.

Anos mais tarde, Rafa Marrafon e sua esposa, Fer Marrafon, fundaram a Oficinas Master Aceleradora, um empreendimento que se tornou a maior aceleradora de resultados com foco no setor automotivo. Com sua experiência pessoal como base, Rafa se tornou um especialista em ajudar outras oficinas a se transformarem em negócios lucrativos e bem-sucedidos.

Rafa é business coach, e o único consultor automotivo reconhecido internacionalmente pela ONU (Organização das Nações Unidas) pelos seus esforços em geração de emprego, combate à fome e o desenvolvimento de oportunidades para o crescimento do país e do mundo.

Atualmente, o empresário divide o seu tempo como presidente da Oficinas Master Aceleradora e mentor em treinamentos, mentorias e consultorias e processos de business coach para empresários do segmento automotivo . Sua energia, obstinação por resultados e paixão por ajudar outros empreendedores são características que o destacam.

Como o maior especialista em resultados em oficinas do Brasil, Rafa Marrafon ensina os segredos que o levaram a conquistar seu próprio império no setor automotivo. Ele compartilha sua experiência e conhecimento para ajudar outros empresários a evitarem os erros que ele cometeu e transformarem suas oficinas em um negócio de sucesso.

