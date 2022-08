Conheça o lado artístico de Johnny Depp

Ator fatura milhões com venda online de arte

Para Johnny Depp, 59 anos, sempre houve arte. Antes de atuar e tocar, a arte sempre foi uma importante válvula de escape para sua criatividade. Embora seu nome seja conhecido por filmes como Piratas do Caribe, seu recente trabalho musical com Jeff Beck (Hollywood Vampires) o encorajou a compartilhar seu novo projeto artístico. Nessa jornada de vida dupla, ele não é o único. Outras pessoas famosas –como Churchill, Bush e Bob Dylan— também desenvolveram uma carreira no mundo da pintura.







Recém-saído de sua vitória por difamação sobre a ex-esposa Amber Heard, Johnny Depp compartilhou a notícia da venda no seu Instagram, publicando uma foto sentado na frente de quatro de seus trabalhos. Escreveu: “AGORA EM #CASTLEFINEART (galeria do Reino Unido). A espera finalmente acabou!”. Em outro post, a galeria de arte anunciou: “Temos o prazer de anunciar que a mais recente contratação da Castle Fine Art é o ator, músico e artista aclamado pela crítica, #JohnnyDepp”. Em vinte minutos, o site da galeria caiu, diante da alta quantidade de acessos. De acordo com a galeria, Depp “quebrou a Internet” e teve uma venda em tempo recorde. Foram vendidas 780 impressões, gerando cerca de US$ 3,65 milhões.

‘Friends & Heroes’ é o nome da triunfante coleção de estreia do notável ator, músico e artista. Estilisticamente ousadas e intensamente individuais, as obras são retratos de pessoas que conhece bem ou que o inspiraram como pessoa. Por exemplo, Keith Richards, músico dos Rolling Stones, inspirou os trejeitos do Capitão Jack Sparrow. Cada imagem é um reflexo íntimo de caráter e de como cada personagem se revelaram para ele. “A arte sempre expressou meus sentimentos e me fez refletir sobre aqueles que mais importam para mim, como minha família, amigos e pessoas que admiro”, diz Johnny Depp, que agora decidiu tornar público sua técnica mista de pintura.

Com seu caderno de desenho como um acessório permanente em sua mão, raramente há um momento em que Depp não está desenhando ou conceitualizando visualmente o mundo ao seu redor. Sua mente rejeita o ordinário, desafia o aceito e oscila entre o pictórico e o lírico, dando origem ao seu próprio estilo expressionista multifacetado. A arte de Johnny é mista e existe na interseção de ‘Pop Art’ e ‘Street Art’, tendo imagens de pessoas com cores vibrantes e trazendo a energia e a inteligência da arte de rua. O resultado é uma série de imagens icônicas de figuras da mídia que foram além da simplicidade gráfica impessoal da Pop Art. É Pop Art com sentimento.

Sua inquietação e exploração artística não têm limites. Para ele, a vida deve ser preenchida com aquilo que nos realiza. Durante muitos anos, Depp investiu em sua própria coleção de arte, comprando importantes obras de arte contemporânea de artistas cobiçados. De Basquiat a Banksy, Depp acumulou um portfólio que claramente demonstra seu amor pela arte visual. Até recentemente, poucos sabiam que ele também criava, mas sua história nessa área começou quando ele ainda era criança, quando descobriu um amor inato por desenho e pintura, muito antes da música e do cinema aparecerem em sua vida.

Como ator, Depp é conhecido por sua profundidade de pesquisa e compromisso com a caracterização. Portanto, podemos dizer que ele é um estudante inato do comportamento humano. Isso criou uma grande capacidade de observação, inclusive de nuances mais sutis. Ele exerce essa habilidade em sua arte visual, usando-a para criar uma verdadeira autenticidade e profundidade nos retratos de algumas das pessoas mais importantes de sua vida e que, de alguma forma, inspiraram e alteraram o curso de sua vida. Um olhar mais atento em seus retratos confere as qualidades que Depp sentiu e seus pontos mais fortes de lembrança.

Na obra da atriz Elizabeth Taylor, o olhar icônico da atriz está em destaque. Sua grande beleza personificava a dignidade e fascinava o público com os olhos mais famosos de Hollywood. Esta obra de arte a retrata como uma heroína confiante e atemporal com força de caráter não comprometida pela juventude e encanto descomprometido pela idade. O foco está em seus olhos e lábios, características fortemente lembradas por Johnny em seus papeis no cinema. Bob Dylan irradia segurança, poder e influência, temperado com uma abertura e humildade em sua expressão facial, com a cabeça ligeiramente curvada. “Vamos saudar o relutante profeta Bob Dylan e o sonho de mudança que ele inspirou. Seu impacto é o de Shakespeare, Marlowe, Marlon Brando, Woody Guthrie, William Blake, Picasso, Bach e Mozart”, disse Deep sobre o amigo.

O retrato do ator Al Pacino mostra proximidade e convida para uma conversa. Eles são amigos íntimos desde que estrelaram juntos o drama policial “Donnie Brasco” (1997). Para Johnny, Al Pacino é um dos homens mais carinhosos, sensíveis, bonitos e únicos que ele já conheceu. O músico Keith Richards tem uma névoa de fumaça, não nos deixando dúvidas de suas credenciais lendárias do rock and roll. Johnny e Keith originalmente se uniram graças a um amor mútuo pela música, especificamente por faixas obscuras de blues. Essa ligação é evidente na arte da nova coleção. Johnny vê os piratas como as estrelas do rock e Keith é “a estrela máxima do rock, a mais legal de todos os tempos”.

Espero que o movimento de Johnny Deep motive muitos jovens artistas. “Minhas pinturas cercam minha vida, mas eu as guardei para mim e me limitei. Ninguém deve nunca se limitar.”

