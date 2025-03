Conheça o KC-30, avião que substituirá Aerolula em viagens presidenciais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará até o Japão e ao Vietnã neste fim de semana e usará um modelo de avião diferente do costume. Trata-se da aeronave KC-30, a maior da frota da Força Aérea Brasileira (FAB). A informação é da CNN.

O modelo comumente utilizado pelo chefe executivo é o Airbus A319, conhecido como “Aerolula”. Foi esse mesmo avião que causou dois sustos recentes ao presidente: o primeiro foi em setembro de 2024, quando a nave deu pane ao decolar da Cidade do México e precisou dar diversas voltas até que pudesse pousar.

Já o segundo caso ocorreu ainda durante esta semana, no interior de São Paulo – o Airbus A319 em que Lula viajava arremeteu no momento da aterrissagem e teve que recalcular o pouso.

+ Avião de Lula arremete após tentar pouso em Sorocaba, no interior de SP; veja vídeo

Com isso, o modelo KC-30 foi escolhido para levar Lula até os próximos compromissos internacionais.

Avião KC-30

A aeronave KC-30 foi comprada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por US$ 80 milhões (mais de R$ 400 milhões). Ela tem 59 metros de comprimento e 60 de envergadura, sendo o maior avião já pilotado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

A capacidade é de 238 passageiros e 45 toneladas de carga, além de voar uma distância de 14,5 mil quilômetros. Já a velocidade máxima chega a 913 km/h.

O avião é próprio para longos percursos, sem necessidade de abastecimento. Ele é frequentemente utilizado para Missões de Evacuação Aeromédica (EVAM), em situações de calamidade pública, desastres naturais, pandemias ou emergências médicas.

O KC-30 já foi usado para a repatriação de brasileiros no Líbano e para o envio de doações ao Rio Grande do Sul, quando o estado passou pela tragédia das enchentes.