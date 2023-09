Conheça o grupo de pagode ‘Kamisa 10’, que foi elogiado por Péricles em rede nacional

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/09/2023 - 8:15 Compartilhe

No início do mês passado, durante entrevista para o programa ‘Roda Viva‘ da TV Cultura, o cantor Péricles, considerado um dos maiores nomes do pagode, elogiou o grupo Kamisa 10. Ao ser questionado sobre artistas do pagode que atualmente estão sendo descobertos em regiões inimagináveis pelo país, ele respondeu: “Goiás. Tem um grupo chamado Kamisa 10, que vocês precisam prestar atenção, eles são demais!”. Mas afinal, quem é Kamisa 10, grupo que também marcou presença no Encontro, da TV Globo, comandado por Patrícia Poeta, nesta sexta-feira, 8?

Criado em 2014, o trio é o encontro dos talentosos Angelino, Erlon e Pitchula, que se conheceram através do amor pelo ritmo e pelo futebol. A ligação dos integrantes com o esporte resultou no nome artístico que representa a melhor camiseta do time e reflete perfeitamente a mensagem que querem passar com seu trabalho.

O grupo se destacou a nível nacional – e entre os jogadores de futebol – com o sucesso de “Você Me Usava”, faixa do audiovisual “Pagode do K10 – Ao Vivo Em Goiânia”, que atualmente ultrapassa a marca de 33 milhões de views apenas em seu canal do Youtube.

Entretanto, o tão aguardado boom da carreira veio em 2022 com o DVD “Na Vibe do K10”. Após seus lançamentos, os hits “Lance Livre” e “Pendências” alcançaram números e espaços únicos no Brasil, ultrapassando a marca de 115 milhões de plays somados. “Lance Livre” ainda entrou no Top 200 Brasil do Spotify e atualmente é o número 1 dentro das faixas mais conhecidas do trio na plataforma.

Em nove anos de carreira, os pagodeiros já tiveram a oportunidade de gravar com grandes nomes da música como Felipe Araújo, para a faixa “Jogo do Amor”, Dilsinho, com “Gênio Azul”. Thiaguinho também completa a lista, e a colaboração foi no mais recente lançamento do grupo, a canção “Envolvidassa”, além das faixas com Mc Daniel, Guilherme & Benuto e Gica, que participaram da gravação de seu novo projeto “Na Vibe do K10 – RJ”.

Atualmente, os “pagodeiros da capital do sertanejo”, como o trio se definia no começo da carreira, somam mais de 307 milhões de visualizações no Youtube e 2.8 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Sua fama entre os artistas do pagode, incluindo o grande Péricles, prova que sua ascensão no mercado é nítida e sua chance para se tornarem um dos maiores nomes do pagode é certa.

Projetos iniciais

Após cinco anos se apresentando em bares, eventos, baladas e shows por todo o estado de Goiás, o grupo já teve a oportunidade de gravar outros três audiovisuais. Intitulados “Pagode do Grupo Kamisa 10”, “Pagode do K10 – Ao Vivo Em Goiânia” e “Ensaio do K10” os três primeiros projetos reuniram regravações de grandes sucessos do segmento e algumas faixas inéditas, como “Antes do Fim”, e foram muito bem recebidos pelos fãs e por todos os amantes do pagode ao redor do Brasil.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias