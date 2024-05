Conheça o festival em que indígenas bolivianos trocam socos para combater o rancor

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 14/05/2024 - 15:21 Para compartilhar:

Os coloridos rituais de dança e as intensas lutas corporais do festival boliviano conhecido como Tinku ajudam a reduzir as disputas internas de comunidades indígenas da etnia quéchua, nos Andes.

Os combates são vistos como uma forma de se evitar que o rancor se espalhe pelas comunidades.

Realizadas sempre em maio, as festividades são também uma prova da devoção dos participantes à natureza. Esteban Taquichiri relata que, por falta de sorte, pode acontecer algum incidente fatal.

A polícia costuma monitorar a tradição milenar para evitar possíveis excessos.