Conheça o empresário Rafael Kemp, novo namorado de Mariana Goldfarb

Mariana Goldfarb, 34 anos, pegou os fãs de surpresa, no último domingo, 26, ao revelar que está em um novo relacionamento. A modelo publicou uma foto coladinha ao boy como resposta a um seguidor que a questionou, em sua caixinha de perguntas do Instagram, se estava namorando.

A imagem falou por si só e Mari não deu qualquer detalhe sobre o novo affair. Mas, o mistério durou pouco, porque logo os internautas suspeitaram se tratar do empresário Rafael Kemp, um jovem discreto com poucos seguidores nas redes sociais, mas que está na lista de milionários da Forbes Under 30.

Após a revelação da modelo, o empresário também compartilhou o mesmo registro do casal através dos Stories de seu Instagram.

A influenciadora estava solteira desde o término de seu casamento com o ator Cauã Reymond, 43, em abril de 2023, após quase sete anos de união.

Porém, em abril último, Mariana foi vista em clima de intimidade com o ator Humberto Carrão, 32, em uma roda de samba, no Rio de Janeiro.

Quem é o eleito da modelo?

Rafael Kemp tem 29 anos de idade, é formado em Economia pela Ibmec, e, ao lado do seu irmão gêmeo, Gustavo Kemp, ficou conhecido após se tornar cofundador de uma marca de bolsas e acessórios feitos à mão, lançada por sua mãe, Márcia Kemp.

O negócio deu tão certo que vários famosos, incluindo Beyoncé, já usaram acessórios da marca de Kemp e os jovens empresários foram mencionados na lista da ‘Forbes Under 30’ sobre as personalidades brasileiras influentes antes dos 30 anos.

Sua função na empresa é de chief growth officer (diretor de crescimento).

Já na vida pessoal, ele tem se mostrado um rapaz discreto, ligado à natureza, além de ser amante do surf.

