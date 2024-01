Conheça o coletivo formado por artistas drag com síndrome de down

Edson Francoi Edson Franco - https://istoe.com.br/author/edsonfranco/ 31/01/2024 - 12:23 Para compartilhar:

Drag Syndrome é um coletivo de artistas drag com síndrome de down. Fundado no Reino Unido, o grupo obteve sucesso internacional com suas apresentações energéticas e inspirando outros a fazerem o mesmo.

A cada número de música e dança coreografada, os cinco integrantes do Drag Syndrome combatem estereótipos sobre pessoas com deficiência intelectual.

O grupo é a primeira trupe drag profissional em que todos os artistas membros têm síndrome de Down. É a arte drag contra o capacitismo.

