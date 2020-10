Conheça o brasileiro que morreu após participar de teste da vacina de Oxford

A notícia da morte de um voluntário brasileiro, que participou de testes da vacina de Oxford para a Covid-19, gerou preocupação e incertezas sobre a eficácia do imunizante desenvolvido pelo universidade do Reino Unido em parceria com o laboratório AstraZeneca.

Segundo o jornal O Globo, o voluntário é o médico João Pedro Rodrigues Feitosa, de 28 anos, que trabalhava no atendimento de vítimas da Covid-19 em um hospital privado e em outro municipal na cidade do Rio de Janeiro.

João morreu por complicações da doença na última quinta-feira (15). Amigos do médico ficaram surpresos com a notícia, porque ele tinha boa saúde. O médico recebeu uma dose da vacina no final de julho e adoeceu em setembro.

Especialistas dizem que a morte do voluntário pode ter sido por ele pertencer ao grupo placebo, que não recebeu o imunizante da Covid-19; por ele ter tomado uma dose insuficiente para proteção da doença ou que os anticorpos tenham tido um efeito contrário e tenham intensificado ao invés de reduzir os efeitos do novo coronavírus, o que é bem raro de ocorrer.

Veja também