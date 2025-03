Conheça o brasileiro que do anonimato foi brilhar em um torneio de elite do circuito de tênis

Um brasileiro está protagonizando uma história dos sonhos ao longo desta semana, no Masters 1000 de tênis de Indian Wells, nos Estados Unidos. O carioca Fernando Romboli, de 36 anos, saiu de convidado de última hora para chegar às semifinais de duplas da competição, uma das mais importantes do circuito.

Romboli não teve ao longo de sua carreira grandes campanhas em torneios da ATP e acumula mais participações de sucesso em challengers, competições de segundo nível do tênis. Seu único título de ATP foi no torneio de Umag, na Croácia, em 2021, ao lado do espanhol David Vega Hernandez.

Segundo o blog Saque e Voleio, o brasileiro viajou para os Estados Unidos depois de disputar a final do Challenger de Córdoba, na Argentina, no sábado, com o objetivo de jogar o Challenger de Phoenix. Com a desistência de última hora de uma dupla em Indian Wells, porém, ele rumou para a Califórnia na segunda-feira e chegou para a disputa do Masters duas horas antes da partida de estreia.

Ainda assim, ao lado do australiano John Patrick Smith, derrotou os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, medalhistas de prata na Olimpíada de Paris 2024. Na fase seguinte, novo triunfo, desta vez contra a dupla cabeça-de-chave número seis do torneio, os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool.

E com a vitória sobre o indiano Yuki Bhambri e o sueco Andre Goransson, Romboli classificou-se com Smith às semifinais do Masters 1000, garantiu sua melhor posição no ranking de duplas da ATP (68º lugar) e o prêmio mais alto da carreira, US$ 65 mil (mais de R$ 370 mil).

Nesta sexta-feira, para manter o sonho vivo, o brasileiro terá pela frente nas semifinais dois tenistas de destaque do circuito, o norte-americano Sebastian Korda (25º do ranking individual e 69º do ranking de duplas) e o australiano Jordan Thompson (38º do ranking individual e 11º do ranking de dupla). A partida ainda não tem horário definido.