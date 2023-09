Conheça o bilionário que morreu com a mulher e cachorro no Guarujá

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2023 - 15:27 Compartilhe

O bilionário José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, 67, e sua esposa Luciana, de 62 anos, foram encontrados mortos em uma casa na cidade do Guarujá, litoral de São Paulo, na manhã do sábado, 9.

Além do casal, um cachorro também foi encontrado morto. A polícia investiga o caso e a suspeita inicial é que as mortes foram provocadas por um vazamento de gás. O filho do casal acionou a polícia por volta das 11h30 da manhã do sábado. Quando eles chegraram na casa, em um condomínio fechado na praia de São Pedro, ambos já estavam mortos.

De acordo com a polícia, não havia marcas de luta e agressões nos corpos do casal.

Filho de político, Binho foi dono de um banco

O bilionário era filho do ex-prefeito da cidade de Juazeiro do Norte (CE), Humberto Bezerra, e sobrinho do ex-governador do Ceará, Adauto Bezerra.

Ele também era da terceira geração de controladores do Bic Banco, que em 2013 foi vendido para o China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão e hoje se chama BCB Brasil.

De acordo com a lista da Revista Forbes, Bezerra era o 205º brasileiro mais rico do país, com patrimônio estimado em R$ 1.55 bilhão.

O governador do Ceará Elmano Freitas usou suas redes sociais para lamentar a morte de Binho.

Recebi, com muita tristeza, a notícia da morte do empresário cearense Binho Bezerra e de sua esposa Luciana. Binho presidiu o Banco BIC, que foi fundado pelo seu pai, Humberto Bezerra e seu tio, o ex-governador Adauto Bezerra. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares. — Elmano de Freitas (@elmanooficial) September 9, 2023

Caso está em investigação

A Polícia Civil solicitou uma perícia no local do incidente e o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) também foi acionado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do Guarujá.

