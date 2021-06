Conheça o 4 de Julho, adversário do São Paulo na Copa do Brasil que eliminou o Cuiabá da competição Time da cidade de Piripiri, no Piauí, foi fundado em 1974, mas se profissionalizou apenas em 1988. O clube tem algumas histórias curiosas em sua fundação

Nesta terça-feira (1), o São Paulo enfrenta o 4 de Julho, do Piauí, pela terceira fase da Copa do Brasil. O adversário do Tricolor jogará em casa e, mesmo que seja um time de menor expressão, chega forte na competição após eliminar o Cuiabá na segunda fase do torneio.

Fundado em 1974, o time é da cidade de Piripiri, no Piauí, e a data na qual foi fundado e que o nomeia, é uma homenagem à data na qual é comemorada a emancipação da cidade, cuja prefeitura, inclusive, é a patrocinadora do clube.

As cores do clube são fruto de uma história peculiar. Um dos fundadores do clube, o ex-atleta Luiz Cavalcante, trouxe do Recife o primeiro jogo de camisas para o time. O uniforme trazido por ele era uma réplica do uniforme do Náutico, de Pernambuco e, assim, o 4 de Julho incorporou o vermelho e branco como suas cores principais.

O Gavião Colorado (apelido do clube) se profissionalizou somente em 1988, 14 anos após ser fundado e se tornou tetracampeão do Campeonato Piauiense, levantando a taça nos anos de 1992, 1993, 2011 e voltando a ser campeão estadual em 2020.

Na Copa do Brasil deste ano, o clube do Piauí eliminou um time da Série A, o Cuiabá, na segunda fase do torneio. A partida foi em jogo único, disputado no Estádio Lindolfo Monteiro, que fica em Teresina e pertence ao River do Piauí.

Contra o São Paulo, o 4 de Julho também não jogará em seu estádio, oa Arena Ytacoatiara, em Piripiri. A partida será realizada no estádio Estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, na cidade de Teresina.

A bola rola nesta terça-feira (1), às 21h30 e o jogo marca o primeiro duelo entre as duas equipes nesta fase da competição. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (8), no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

