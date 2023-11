Conheça Nathalia Morais, atriz da Globo que teria dado um fora em Neymar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/11/2023 - 18:40 Para compartilhar:

Neymar Jr. viu seu nome envolvido em mais um boato com mulheres. Desta vez, o craque teria ‘levado um fora’ de uma jovem, convidada de uma festa em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, no último domingo, 26.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, em publicação nesta segunda-feira, 27, o camisa 10 da seleção brasileira tentou se aproximar de Nathalia Morais, atriz novata na Globo, que teria se recusado a ficar com o atleta.

Nathalia é estrela em ascensão e ficou conhecida por trabalhos nas séries Arcanjo Renegado e Veronika, ambas produções do Globoplay.

A jovem também é influenciadora e modelo, embaixadora de marcas de beleza, e já conta com mais de 114 mil seguidores no Instagram, incluindo famosos.

Segundo a colunista, fontes teriam informado que Neymar se irritou com as tentativas frustradas de ficar com a atriz.

“Porr*, put* que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário”, teria dito ele.

Como resposta aos boatos, o pai de Mavie comentou em um perfil de notícias no Instagram alegando ser inverdade que investiu em um novo affair.

“Parem de inventar histórias”, escreveu ele.

Neymar Jr. está passando uma temporada no Brasil para se recuperar da cirurgia que fez após ser verificada uma graves lesões.

