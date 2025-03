Conheça Naruhito, imperador do Japão que se reúne com Lula nesta segunda-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se reunir com o imperador do Japão, Naruhito, durante a noite desta segunda-feira, 24. Esse é o primeiro compromisso do chefe executivo desde que pousou na Ásia — e a rota de viagem ainda inclui uma visita ao Vietnã.

Inicialmente, Lula terá um encontro reservado com Naruhito e a esposa do imperador. Depois, acompanhado pela primeira-dama Janja da Silva, o presidente voltará a se reunir com o casal imperial para um jantar.

A excursão ao outro lado do mundo tem objetivo de expandir as parcerias comerciais do Brasil e, segundo a equipe de Lula, trata-se de uma visita de “primeira categoria”, a mais alta da diplomacia local.

Quem é o Imperador Naruhito

Com 65 anos de idade, Naruhito é o imperador que senta no Trono de Crisântemo desde 2019. Trata-se de uma dinastia de mais de 2 mil anos, segundo dados da Casa Imperial.

Ele assumiu o cargo após a renúncia do pai, Akihito, que havia governado por 30 anos. Com a saúde extremamente debilitada, Akihito abdicou do trono e deixou o caminho para o filho Naruhito, o primeiro na linha de sucessão.

Vale lembrar que, na prática, o imperador não administra o país. No Japão, a figura do primeiro-ministro tem muito mais poder governamental e fica responsável por tomar as decisões executivas – enquanto o imperador é um símbolo do povo e da união da nação.

Cada reinado é encarado como uma “era”. Quando Naruhito chegou ao poder, se iniciou a era imperial “Reiwa” (ordem e harmonia). Antes, durante o império do pai Akihito, o país passou pela era “Heisei” (realização da paz).

Naruhito é graduado em História pela Universidade Gakushuin e estudou no Merton College, da Universidade de Oxford. Ele chegou a concluir a primeira parte do doutorado na Escola de Pós-Graduação em Humanidades da Universidade Gakushuin.

Por ter estudado assuntos relacionados à água, o imperador esteve no Brasil em 2018 para participar do 8º Fórum Mundial da Água. Na ocasião, ele se encontrou com o então presidente Michel Temer.

Naruhito é casado com a imperatriz Masako desde 1993. Ela é formada em Economia na Universidade de Harvard (EUA), estudou na Universidade de Oxford e trabalhou no Ministério das Relações Exteriores do Japão.

O casal possui uma filha de 23 anos, a princesa Aiko. Porém, como mulheres não podem assumir a linhagem imperial, Naruhito tem três possíveis sucessores: o irmão mais novo, o sobrinho ou o tio.