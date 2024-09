Conheça mais sobre Vinicius Souza, o ‘Vinição’, novo namorado de Anitta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2024 - 9:56 Para compartilhar:

Anitta assumiu namoro com Vinicius Souza, ao chegar de mãos dadas com o jogador de futebol ao desfile da Balmain, que aconteceu na quarta-feira, 25, em Paris, na França.

Os primeiros rumores sobre o suposto affair teriam começado durante uma festa logo após a apresentação de Anitta no jogo da NFL, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians em São Paulo. O after teria reunido diversos famosos, incluindo a artista e o atleta.

A suposta relação ficou ainda mais evidente depois que Anitta viajou para a Grécia, porque desde então ele vem comentando nas fotos da cantora e deixando declarações em forma de emojis de coração.

Mas afinal, quem é Vinicius Souza?

Com 325 mil seguidores até o momento, o jogador é de Padre Miguel, bairro do Rio de Janeiro, e começou a carreira no Flamengo em 2014 na equipe sub 15 do clube. Cinco anos depois, em 2019, ele estreou no time profissional, jogando nos minutos finais de um empate 1-1 do Campeonato Carioca.

O atleta se destacou no Campeonato Brasileiro na série A do mesmo ano e, em 2020, foi convidado a ir para a Europa para defender o Lommel, da Bélgica, que pagou € 2,5 milhões (R$ 15,2 milhões) em seu passe.

Em 9 de agosto de 2023, Vinícius assinou um contrato de quatro anos com o Sheffield United.

Na vida pessoal, Vinicius tem dois filhos: Maria Eduarda, de 1 ano, fruto de um relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel, e Théo, de 3, do relacionamento com a estudante de Direito Victoria Leonor.

Já o passado amoroso de Vinicius ficou em evidência em 2021, após terminar o relacionamento com a modelo Giulia Dantas dias depois de passarem lua de mel juntos nas Maldivas e em Dubai, Emirados Árabes. Na volta ao Brasil, ambos apagaram as fotos que tinham um com o outro das redes sociais.

“Sim, apaguei todas as fotos, pois não tenho mais compromisso com tal pessoa. Peço para que respeitem meu momento, não irei dar explicações aqui. Agradeço a todos que tinham carinho imenso pelo casal. Espero que entendam também”, disse Giulia na ocasião.

Na internet ele costuma ser discreto e até hoje compartilhou poucas fotos em seu Instagram.