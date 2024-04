Conheça Luis Zubeldía, técnico mais cotado para substituir Carpini no São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/04/2024 - 22:55 Para compartilhar:

O São Paulo procura por um novo treinador para substituir Thiago Carpini, demitido do time nesta quinta-feira. O nome mais cotado é o do argentino Luis Zubeldía, de 43 anos, que está sem clube desde a saída da LDU em dezembro do ano passado.

Zubeldía chegou a ser consultado para assumir o São Paulo em janeiro, quando Dorival Júnior deixou a equipe para aceitar o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e assumir a seleção brasileira. Na ocasião, o coordenador de futebol Muricy Ramalho falou sobre o assunto e afirmou que não houve entrevista com o argentino.

“Ele marcou, depois não queria conversar, foi muito rápido. Muita pose. ‘Pode ser daqui dois dias, daqui três dias’, e a gente louco no mercado para trazer um treinador. Você vai me desculpar, aqui é São Paulo, meu filho”, disse Muricy à CNN em janeiro. Sem acordo com Zubeldía, o clube decidiu por Thiago Carpini.

Zubeldía conquistou a Copa Sul-Americana com a LDU em 2023. O time equatoriano bateu o Fortaleza nos pênaltis após empatar por 1 a 1 no tempo normal. Para avançar à decisão, a equipe de Quito eliminou justamente o São Paulo, em pleno Morumbi, também nas penalidades. Ele também foi o responsável por liderar a LDU ao título do Campeonato Equatoriano no ano passado.

O técnico argentino também acumula passagens por Lanús, Barcelona da Guayaquil, Racing, Cerro Porteño, além de um trabalho na Espanha, dirigindo o Alavés. Zubeldía teve de encerrar a carreira precocemente, aos 23 anos, por causa de uma grave lesão na perna. Em 2008, se tornou o treinador mais jovem da história da elite do futebol argentino, com apenas 27 anos.