Conheça Lorena Coutinho, repórter da Record que se casou com produtora da Globo

Lorena Coutinho, repórter da Record TV, compartilhou, em seu perfil no Instagram, que se casou com Natalia Daumas, produtora da TV Globo, no último sábado (18). O casal oficializou a união no civil.







“Agora é oficial: casadas no civil. O amor sempre vence”, escreveu Lorena, na legenda da publicação.

A cerimônia de casamento de Lorena e Natalia acontecerá daqui um mês. As duas se conheceram em 2015, quando trabalhavam na Record, e estão juntas desde então.

A IstoÉ Gente foi procurar saber um pouco mais sobre Lorena Coutinho e sua companheira e te conta abaixo. Confira!

Quem é Lorena Coutinho ?

Lorena Coutinho é jornalista há 20 anos. Sua carreira na comunicação começou em 2002, no Grupo Bandeirantes, onde atuou como produtora e repórter de TV até 2005. Depois disso, ela passou pela TV Justiça, RedeTV!, Rede CNT e OAB Nacional.

Em 2010, Lorena entrou na Record TV para trabalhar como repórter no Distrito Federal. No ano seguinte, ela foi transferida para São Paulo para atuar em programas jornalísticos, como ‘Balanço Geral’ e ‘Cidade Alerta’, e atrações de entretenimento, como o ‘Domingo Show’ e ‘Programa do Gugu’.

A jornalista já foi casada por oito anos com um homem, do qual teve a filha Sophia. Lorena conheceu à esposa, Natália Daumas, em 2011, na Record São Paulo.

