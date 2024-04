Conheça Laura Celia Valk, nova namorada de craque do Real Madrid

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/04/2024 - 15:00 Para compartilhar:

Craque do Real Madrid e um dos principais jogadores do time espanhol na temporada, o meia Jude Bellingham está apaixonado.

O inglês engatou romance com a influenciadora Laura Celia Valk, e de acordo com o jornal ‘The Sun’, o casal têm passado os últimos fins de semana na casa do jogador, em Madri.

Conheça um pouco mais sobre ela:

Laura Celia Valk nasceu na Holanda e tem 25 anos;

De acordo com o jornal ‘Daily Mail’, estudou na Universidade de Ciências Aplicadas de Amsterdã e divide o tempo entre Espanha e França ao longo do ano;

Ela é modelo da agência ‘The Four Models’, e possui uma própria empresa de consultoria em redes sociais;

Laura já foi flagrada em alguns jogos do Real Madrid na torcida por Bellingham. O mais recente foi a vitória do clube contra o Athletic Bilbao, por 2 a 0, no fim de março;

Nas redes sociais, Laura está perto de atingir a marca de 400 mil seguidores;

Segundo o ‘The Sun’, a modelo estaria “completamente apaixonada” pelo jogador.

Veja publicações de Laura Celia Valk no Instagram:

