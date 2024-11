Conheça Jota.Pê, cantor brasileiro que ganhou em tudo o que concorria no Grammy Latino 2024

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/11/2024 - 16:11 Para compartilhar:

O cantor Jota.Pê, 31 anos, levou todos os prêmios que concorria no Grammy Latino, nesta quinta-feira, 14. Ele foi indicado a três categorias, incluindo a de Melhor Canção em Língua Portuguesa por “Ouro Marrom”, e levou as estatuetas para casa, na première do evento.

Paulista de Osasco, na Região Metropolitana, Jota.Pê foi o primeiro brasileiro premiado na edição deste ano do evento ao receber o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira com seu LP “Se Meu Peito Fosse Mundo”.

A terceira categoria a qual foi indicada e que a premiação confirmou como vencedor foi o de Melhor Álbum de Engenharia de Gravação: “Se Meu Peito Fosse Mundo”.

Quem é Jota.Pê, paulista vencedor de 3 Grammys Latinos

O cantor Jota.Pê lançou seu primeiro álbum, “Crônicas de um Sonhador”, em 2015, e dois anos depois, aos 24 anos, participou do “The Voice Brasil”, reality show musical da TV Globo, fazendo parte do time Lulu Santos.

O programa de rede nacional impulsionou a carreira do artista, que no ano seguinte, e após vários shows pelo Brasil, realizou sua primeira turnê pela Europa.

O músico é vocalista, compositor e violonista no duo ÀVUÀ, onde divide os holofotes com a amiga Bruna Black. A parceria rendeu uma indicação ao Grammy Latino em 2021 pelo álbum “Onze”, que reúne grandes intérpretes como Elza Soares e Zeca Baleiro.

Após apenas um mês de lançamento de seu segundo álbum, “Se Meu Peito Fosse O Mundo”, em março de 2024, Jota.Pê atingiu a marca de dois milhões de plays no Spotify. O álbum tem participações de Xênia França e Gilson.