Conheça Jheny Santucci, ex-namorada de Arthur Aguiar que está grávida do ator

Hoje, três meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia, decidimos não seguir mais juntos.

Vamos cuidar do nosso filho (a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha”, disse referindo-se a Sophia, fruto de seu casamento com Maíra Cardi. “Obrigada pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento”, finalizou.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci assumiram o namoro publicamente no dia 13 de junho.