Conheça Inah Canabarro, freira brasileira de 116 anos é a segunda pessoa mais velha do mundo

A freira brasileira Inah Canabarro, de 116 anos, é a segunda pessoa mais velha do mundo de acordo com dois grupos que monitoram e estudam os chamados “supercentenários”, o GRG (sigla em inglês para Grupo de Pesquisa de Gerontologia) e o LongeviQuest.

Inah nasceu no dia 8 de junho de 1908, na cidade gaúcha de São Francisco de Assis. De acordo com a bibliografia dela no site da LongeviQuest, a freira era muito magra quando criança e, por conta disso, as pessoas achavam que ela não iria sobreviver.

Por volta do ano de 1928, ela mudou-se para Montevidéu, no Uruguai, onde se tornou freira. Em 1930, Inah retornou ao Brasil e passou a dar aulas de português e matemática em uma escola na Tijuca, no Rio de Janeiro.

Atualmente ela mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aos 110 anos, ela passou a ter dificuldades de locomoção e, por conta disso, passou a usar um andador. No ano de 2021, aos 112 anos, ela recebeu a primeira dose de vacina contra a Covid-19, tornando-se assim uma das pessoas mais velhas a receber o imunizante.

No mês de outubro de 2022, a freira contraiu Covid-19 enquanto estava hospitalizada, porém conseguiu se recuperar da doença em novembro e se tornou uma das pessoas mais velhas a sobreviver ao vírus.

Conheça as outras pessoas mais velhas do mundo

Tomiko Itooka, de 116 anos, é a primeira na lista de pessoas mais velhas do mundo. Ela nasceu no dia 23 de maio de 1908 no Japão. Na época da escola praticava vôlei, e chegou a trabalhar em uma fábrica de têxtil na Coréia do Sul. A idosa tem duas filhas e dois filhos.

Itooka gostava de escalar montanhas e até mesmo chegou a escalar o Monte Ontake, de 3 mil metros, duas vezes. Atualmente ela reside em Hyogo, no Japão.

Terceira na lista, a norte-americana Elizabeth Francis, de 115 anos, nasceu em 25 de julho de 1909 no estado de Louisiana. Atualmente ela vive na cidade de Houston, no Texas.

De acordo com o “The Guardian”, Francis atribuiu a sua longevidade à sua fé e seus conselhos para vida longa são: “se o bom Deus lhe deu, use” e “diga o que pensa, não morda a língua”.

A britânica Ethel Caterham, também de 115 anos, ocupa o quarto lugar na lista de pessoas mais velhas do mundo. Ela nasceu em Shipton Bellinger, Hampshire, em 21 de agosto de 1908. Quando tinha 18 anos, mudou-se para a Índia, onde viveu por três anos e trabalhou como babá para uma família britânica.

Quando retornou ao país natal, se casou e teve duas filhas. Atualmente ela mora em uma luxuosa casa de repouso em Ash Vale, Surrey.

Por fim, Okagi Hayashi, de 115 anos, nasceu no Japão, no dia 02 de setembro de 1909. A idosa bebe suco verde caseiro todas as manhãs e, até os seus 80 anos, gostava de viajar a fontes termais e jardinar com os amigos. Aos 112 anos, a centenária ainda conseguia ler jornais e passava o seu tempo completando quebra-cabeças.