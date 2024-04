Conheça herdeiro do Grupo Globo, pai do segundo filho de Fiorella Mattheis

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/04/2024 - 15:15 Para compartilhar:

A família vai aumentar! A atriz Fiorella Mattheis anunciou nas redes sociais, na tarde deste domingo, 14, que está grávida pela segunda vez. A loira contou a novidade por meio de um vídeo em seu perfil no Instagram. Casada com Roberto Marinho Neto, herdeiro da TV Globo, Fiorella já é mãe do pequeno Roberto.

Na publicação, a mamãe de segunda viagem aparece na areia escrevendo o nome dos integrantes da família dentro de um coração gigante. “23 semanas do nosso José que chega no inverno desse ano”, escreveu na legenda do post.

Fiorella Mattheis é casada com Roberto Marinho Neto desde 2017. O casal fez uma celebração íntima de matrimônio na Itália, no ano passado. Eles vivem uma união bastante discreta e longe dos holofotes. Nas redes sociais, o casal praticamente não aparecem juntos

Quem é Roberto Marinho Neto?

Roberto Marinho Neto é um dos sócios e também foi o presidente do Grupo Globo, o 17º maior conglomerado de mídia do mundo. O empresário já passou pela presidência do Grupo Globo e atualmente trabalha na área de investimentos da empresa, conhecida como Globo Ventures.

Em abril deste ano, Roberto assistiu à troca de posições entre o pai, Roberto Irineu Marinho, e o tio João Roberto Marinho — que assumiu o Conselho de Administração do Grupo Globo, do qual ele também faz parte. Mas nem tudo é só trabalho.

Além de Fiorella Mattheis, Marinho já se relacionou com outras famosas, como as modelos Ana Beatriz Barros e Izabel Goulart, e a atriz Marina Ruy Barbosa.