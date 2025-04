Conheça Guilherme, João Pedro e Renata: os finalistas do ‘BBB 25’

João Pedro, Guilherme e Renata são os finalistas do BBB 25. Os três participantes que irão disputar o grande prêmio desta edição do programa foram definidos na noite deste domingo, 20. O último programa da temporada está previsto para ter início às 22h30, depois do remake da novela Vale Tudo.

A votação no Gshow foi aberta, e o resultado da escolha do público será divulgado na grande final, na terça-feira, 22.

A primeira vaga na final foi definida na Prova do Finalista, que aconteceu entre quinta-feira, 17, e sexta-feira, 18. Em um desafio que durou mais de 12 horas, Guilherme foi o último a deixar a prova de resistência e, assim, se tornou o primeiro finalista.

Naquele momento, quatro pessoas ainda estavam na casa. Com Guilherme confirmado na final, um paredão foi formado entre João Pedro, Renata e Vitória Strada. Neste domingo, Vitória Strada deixou a casa mais vigiada do Brasil.

Com a eliminação, João Pedro, Guilherme e Renata foram definidos como os finalistas. Dessa forma, os brothers disputam o título de vencedor do BBB 25 e o prêmio de R$ 2.700.000,00.

Conheça os finalistas

Guilherme Vilar

De Olinda, em Pernambuco, Guilherme é fisioterapeuta e tem 29 anos. Ele entrou no BBB 25 com a sogra, Delma, 19ª eliminada do reality. Os dois foram a última dupla a entrar na casa, após vencerem uma votação em que disputaram a vaga com outras duas duplas. Foi Líder duas vezes e enfrentou dois paredões. Cumpriu o Castigo do Monstro uma vez, ao ser indicado por João Gabriel, irmão do outro finalista, João Pedro. Foi o primeiro participante a garantir vaga na final ao vencer a Prova do Finalista.

João Pedro

De Buriti Alegre, no interior de Goiás, João Pedro é salva-vidas de rodeios e tem 21 anos. Entrou no BBB 25 com o irmão gêmeo, João Gabriel, 16º eliminado do reality. Demorou 81 dias até enfrentar seu primeiro paredão. Em toda a edição, foi votado apenas uma vez, na formação do quinto paredão, quando a outra finalista, Renata, decidiu “jogar o voto fora”. Não enfrentou o Castigo do Monstro nenhuma vez. Conquistou a liderança quatro vezes e venceu as últimas três provas do Líder da temporada.

Renata Saldanha

De Fortaleza, no Ceará, Renata é bailarina e tem 33 anos. Entrou no BBB 25 com a amiga Eva, 13ª eliminada do reality. Dos finalistas, é quem enfrentou mais paredões: seis vezes. Após uma votação envolvendo todos os participantes, foi escolhida para participar de uma dinâmica inédita no BBB, a “Vitrine do Seu Fifi”. Na reta final, viveu um romance com Maike, 17º eliminado. Foi Líder uma vez, conquistou o colar do Anjo uma vez e cumpriu o Castigo do Monstro uma vez.

A final do BBB 25

Na grande final, a casa mais vigiada do Brasil receberá cantores que fizeram parte de edições anteriores do BBB, os 21 brothers e sisters da atual temporada e familiares de cada um dos finalistas.

Enquanto os convidados especiais estarão no gramado, os finalistas acompanharão a cerimônia e os VTs na sala. Entre os confirmados estão Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla, Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22) e Wanessa Camargo (BBB 24). Paulo Ricardo, que canta a música-tema do reality, também se apresentará.

Depois de formado o Top 4, com Guilherme, João Pedro, Renata e Vitória Strada, o genro de Delma venceu a Prova do Finalista. No último paredão do BBB 25, Vitória Strada foi eliminada.