Conheça Fez, a maior medina do mundo na cidade imperial do Marrocos

As medinas do Marrocos estão entre os passeios mais legais de fazer no país. São as cidades antigas do mundo árabe, um aglomerado urbano organizado dentro de muralhas.

Na cidade de Fez El-Bali você encontra um emaranhado de ruas e vielas, o mais autêntico labirinto que faz com que seu giro de meia hora vire duas ou três horas tranquilamente.

A medina de Fez esconde a primeira mesquita do Marrocos, os curtumes para a produção do couro e a mais antiga universidade do país, Al-Quaraouiyine, fundada por uma mulher.

A visita começa pelas paredes, de cara com a Porta de Bab Bou Jeloud, apresentada como portão azul aos brasileiros. Em suas paredes de mosaicos de arabescos e desenhos ancorados, o tempo conta a história das dinastias marroquinas que se sucederam na região.

A medina de Fez é considerada a maior do mundo e foi fundada no século IX pela antiga civilização de Idrissides.

Melhores pontos para visitar dentro da medina

Portão Azul

Rua Talaa

Museu e Praça Nejjarine (entrada paga)

AL Quarawiyinạisty

Copper Square

Souk El Henna

Al Andgry Mesquita

Como fazer compras?

Os mercados árabes são localmente chamados de ‘souks’. Neles podemos encontrar tapetes, artesanato em madeira e couro, lenços, frutos secos, ervas e especiarias típicas locais.

Mas, antes de se jogar nesses ambientes, é importante planejar sua viagem contando com um bom serviço guia. Não somente pela língua diferente, mas por ser cheio de gente e complexo de se encontrar nas vielas da medina.

Outra questão importante é a prática cultural de negociar os preços. Os comerciantes estão acostumados a receber turistas. Por isso, a maioria oferece um valor inicial muito mais alto do que o que você realmente pode pagar se ‘pechinchar’.

Quase como um jogo entre você e os vendedores árabes, por isso é tão difícil estimar o valor das coisas.





Como funciona o dinheiro na medina?

O melhor dos mundos é trocar o real por euro e trazer o valor em espécie. O troco quase sempre volta em dirham.

Onde comer?

Na medina há muitas opções de comida de rua, muitos pães e carnes típicas. Para uma refeição mais completa, com direito a entrada, prato principal, sobremesa e uma vista digna de um palácio, vá ao Palais Bab Shara. Esse restaurante marroquino serve o famoso couscous e a pastilla, uma massa-folhada agridoce recheada com frango e amêndoas. Custando em torno de 500 dirham, equivalente a 600 reais para duas ou três pessoas.

Palais Bab Sahra Fez

25 Derb triana talaa lakbira, n 1, Fes, Rue taryana kebira talaa lakbira 30110, Fès 30050

site – https

Onde se hospedar e como encontrar um bom guia?

FES Heritage Boutique HOTEL

Um dos melhores hotéis de Fez, localizado próximo a pontos turísticos como as medinas de Fez, Palácio real Dar El Makhzen dentre outros.

Rue El Douh , 30110 Fez, Marrocos

Contato de reserva para brasileiros: reservaxaluca@lekerp.com

O ideal é fechar o roteiro completo previamente e embarcar com tudo reservado. No Brasil conseguimos encontrar pacotes com preços que variam de acordo ao roteiro, acomodação e diárias. Em uma visita de 4 a 5 dias, o valor médio é de 4 mil euros pela agência Leke, que oferece segurança e a melhor qualidade de hotelaria do país.

O guia é indicado pela agência, recrutado somente entre os profissionais credenciados ao sistema do grupo Xaluca, o mesmo que atende as empresas de Hollywood.

