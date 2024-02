Conheça Eloise Matos, a primeira mulher na história a ler notas do Carnaval em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/02/2024 - 11:40 Para compartilhar:

A nova voz da apuração do Carnaval de São Paulo será feminina, pela primeira vez na história. A nota da escola campeã sairá do vozeirão de Eloise Matos, conhecida por Elô.

Ela substituirá, depois de 30 anos, Antônio Pereira da Silva (Zulu), de 75 anos, que ficou famoso pelo seu tom grave e pujança ao divulgar os resultados: “nooota, dez!”.

A profissional atua na área de comunicação há três décadas, sendo mais de 20 anos em rádio FM. Atualmente, a paulistana é locutora da rádio Transcontinental FM.

Eloise também já atuou como mestre de cerimônia no concurso para a escolha da Corte do Carnaval de São Paulo. Além de sua ligação com o samba, a locutora, ao longo dos anos, emprestou sua voz para spots publicitários e jingles.

Em nota, a Liga SP, órgão que organiza os desfiles das escolas de samba da cidade de São Paulo, afirma: “sua experiência e paixão pela cultura carnavalesca a tornam a escolha perfeita para conduzir esse momento crucial do Carnaval, guiando o público através dos resultados e das emoções”.

A partir das 16h desta terça-feira, 13, no Sambódromo do Anhembi o público vai conhecer a escola campeã do Carnaval de São Paulo e a identidade e voz na hora de divulgar as notas de Eloise Matos.

