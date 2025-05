Conheça capela onde novo Papa rezará após ‘fumaça branca’

VATICANO, 1 MAI (ANSA) – Além da Sistina, onde será realizado o conclave para escolher o próximo líder da Igreja Católica, outra capela terá um papel importante antes e depois do processo para eleger o sucessor do papa Francisco.

Trata-se da Capela Paolina, localizada na primeira galeria do Palácio Apostólico do Vaticano. O espaço está fechado ao público e está fora do itinerário dos “Museus do Papa”, pois sempre foi considerado a capela papal e a capela da família papal.

É de lá que partirá a procissão dos cardeais para chegar à Capela Sistina e entrar no conclave, e é na Capela Paolina que o pontífice recém-eleito, depois de cantar o “Te Deum”, vai parar para rezar antes de aparecer na Loggia das Bênçãos da Basílica Vaticana.

A capela foi construída pelo papa Paulo III e dedicada aos Santos Pedro e Paulo, considerada papal também porque representa a missão e o destino da Igreja universal.

No interior, há dois grandes afrescos de Michelangelo Buonarroti, os últimos que ele criou, que retratam a conversão de São Paulo e a crucificação de Pedro, cuja última restauração foi concluída em 2009, após 7 anos.

Segundo historiadores, a encomenda feita a Michelangelo para a decoração da nova capela deveria ter sido contemporânea à conclusão do Juízo Final, criado pelo artista na Capela Sistina.

A Sala Regia, com 40 metros de comprimento, divide a Capela Paolina, chamada parva (pequena), da Capela Sistina, chamada magna (grande).

Antigamente, a Capela Paolina também era o local de algumas das votações para a eleição dos papas, onde na tarde da próxima segunda-feira, 5 de maio, dois dias antes do conclave, os oficiais e funcionários do processo farão seu juramento lá.

Entre eles estão os leigos, como médicos, enfermeiros, os responsáveis pela cantina, limpeza, elevadores e transporte dos cardeais da casa de Santa Marta para o Palácio Apostólico, e também o pessoal da Guarda Suíça, que é responsável pela segurança do conclave. (ANSA).