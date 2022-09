Conheça astros internacionais que, assim como Hailey Bieber, têm família brasileira

Carlos Carvalho 07/09/2022 - 7:13 Compartilhe

Nesta semana, muito tem se falado sobre as raízes brasileiras da modelo Hailey Bieber, mulher de Justin Bieber, que desembarcou com ele no fim de semana no Rio de Janeiro por conta da apresentação do cantor no Rock in Rio.







Hailey, além de filha do ator estadunidense Stephen Baldwin, tem mãe e avô brasileiros, a designer Kennya Deodato e o pianista, arranjador e produtor musical Eumir Deodato, que esteve presente no surgimento da bossa nova e que, após se mudar para os Estados Unidos, vendeu milhões de discos e chegou a vencer um Grammy, além de ter sido indicado ao prêmio em outras duas oportunidades.

Mas a modelo não é a única celebridade internacional com um pezinho no Brasil. Confira abaixo outros nomes do show bizz que também possuem ascendência brasileira e que talvez você não saiba.

Barbie Ferreira

A atriz e modelo estadunidense, de 25 anos, que ganhou destaque na série “Euphoria”, nasceu em Nova York (EUA), mas foi criada em Nova Jersey. Ela é filha de uma imigrante brasileira, Jana Seppe, que trabalha como chef.

Além da série da HBO, que Barbie anunciou recentemente que deixou o elenco, após duas temporadas, ela também se destacou no longa “Unpregnant”, ao lado de Haley Lu Richardson, e de vez em quando se arrisca a falar português em suas redes sociais com seus fãs brasileiros.

Kaya Scodelario

A atriz da franquia “Maze Runner”, de 30 anos, nasceu em West Sussex, na Inglaterra, mas é filha da brasileira Katia Scodelario, de Itu, no interior de São Paulo.

Sua mãe se mudou para a terra da Rainha Elizabeth em 1990, e se casou com um britânico, que acabou falecendo em 2010. Assim como Barbie, Kaya também fala português.

Alfred Enoch

O ator, de 33 anos, nasceu em Londres, na Inglaterra, e estreou nos cinemas em nada mais nada menos que a franquia “Harry Potter”, interpretando o bruxinho Dino Thomas.

Enoch é filho do ator britânico William Russel e da médica brasileira Etheline Margareth Lewis Enoch. Recentemente, ele estrelou o primeiro longa-metragem dirigido por Lázaro Ramos, “Medida Provisória”.

Jordana Brewster

Mundialmente conhecida pela franquia “Velozes e Furiosos”, onde interpreta Mia Toretto, irmã do personagem Dominic Toretto (Vin Diesel), Jordana Brewster, de 42 anos, nasceu no Panamá, mas é filha da ex-modelo brasileira Maria João Leão de Sousa.

Curiosamente, seu primeiro trabalho no cinema foi no Brasil, onde ela morou até cerca de 10 anos, no filme “Super Xuxa Contra Baixo Astral”, de 1988, no qual ela aparece ainda criança, sem ser creditada.

Sua estreia oficial só aconteceria 10 anos depois, já em Hollywood, no filme “Prova Final”, dirigido por Robert Rodriguez, onde ela atuou ao lado de Elijah Wood.

Camila Mendes

A estrela de 28 anos da série “Riverdale” é filha de pais brasileiros. Sua mãe é de Porto Alegre e seu pai, de Brasília. Ela nasceu no estado da Virginia, nos EUA, e passou a maior parte de sua infância na Flórida, mas chegou a morar por um ano na cidade natal de seu pai quando tinha 10 anos.

Camilla Belle

A atriz, de 35 anos, nasceu em Los Angeles, na Califórnia (EUA), é filha de um empresário americano e da estilista brasileira Cristina Gould, de Santos, no litoral de São Paulo. Ela estreou no cinema em 1995, no filme “A Princesinha”, e fez diversos papéis desde então.

Em 2008, a Camilla chegou a trabalhar com o diretor brasileiro Heitor Dhalia em seu filme “À Deriva”, que conta com Vincent Cassel, Cauã Reymond, Débora Bloch e Laura Neiva no elenco.

Sky Ferreira

A cantora e atriz, de 30 anos, tem origem brasileira e portuguesa, mas nasceu em Los Angeles, na Califórnia (EUA). Nos cinemas, ela chegou a participar do terror “Canibais”, de Eli Roth, e de “Baby Driver”, do diretor Edgar Wright.

Mas é na música que sua carreira tem maior destaque, com dois álbuns lançados e mais dois EPs. Sky Ferreira chegou a se apresentar no Brasil, em 2014, para divulgar seu álbum de estreia, e tocou em São Paulo.

Mia Goth

A atriz e modelo britânica, de 28 anos, tem se tornado uma queridinha do cinema de horror em Hollywood. Mia é neta da atriz brasileira Maria Gladys e passou parte da infância no Brasil. Nos cinemas, estreou na segunda parte do polêmico “Ninfomaníaca”, do diretor dinamarquês Lars von Trier.

Mia também fez parte do elenco de “A Cura”, de “Suspiria” e, recentemente, estrelou o terror “X: A Marca da Morte”, lançado nos cinemas brasileiros. Curiosamente, a atriz chegou a aparecer na TV brasileira, no programa “A Noite É Nossa”, da TV Record, apresentado por Geraldo Luís, em uma homenagem para sua avó, Maria Gladys, a quem ela chamou de “a maior inspiração da sua vida”. Confira abaixo.

Maiara Walsh

A atriz e cantora, de 34 anos, nasceu em Seattle, nos Estados Unidos, e é filha de uma mãe brasileira e de um pai estadunidense. Aos dois anos, se mudou para São Paulo, e aos 11, para a Califórnia, onde começou a carreira de atriz.

Maiara estrelou a continuação de “Meninas Malvadas”, em 2011, e também participou das séries “The Vampire Diaries” e “Agentes da S.H.I.E.L.D.”. Mas a atriz também tem trabalhos por aqui. Recentemente, ela participou da série “Coisa Mais Linda”, da Netflix, do filme “Diários de Intercâmbio”, protagonizado por Larissa Manoela, e da novela “Reis”, da Record.