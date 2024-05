Conheça as rotas de voos que sofrem as piores turbulências do mundo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 12:52 Para compartilhar:

Um Boeing 777 com 211 pessoas a bordo passou por uma turbulência que deixou dezenas de feridos e um morto durante um voo que ia de Londres, no Reino Unido, para Singapura. Apesar de toda a tragédia, a rota do avião não está entre as dez mais turbulentas do mundo.

Um ranking feito pela Turbli e repercutido pelo DailyMail nesta quarta-feira, 22, mostra as dez rotas de aeronaves mais turbulentas. Para isso, foi obtido um valor para cada voo com base na EDR (Taxas de Dissipação de Redemoinhos – em tradução), a medida usada para contabilizar a turbulência. Números de 0-20 são considerados leves, 20-40 moderados, 40-80 severos e 80-100 é extremo.

Confira os dez voos mais turbulentos do Mundo:

1º – Santiago (Chile) para Santa Cruz (Bolívia) – 17.568edr

2º – Bishkek (Quirguistão) para Almaty (Cazaquistão) – 17.457edr

3º – Lanzhou (China) para Chengdu (China) – 16.75edr

4º – Centrair (Japão) para Sendai (Japão) – 16.579edr

5º – Milão (Itália) para Genebra (Suíça) – 16.398edr

6º – Lanzhou (China) para Xianyang (China) – 16.337edr

7º – Osaka (Japão) para Sendai (Japão) – 16.307edr

8º – Xianyang (China) para Chengdu (China) – 16.25edr

9º – Xianyang (China) para Chongqing (China) – 16.041edr

10º – Milão (Itália) para Zurique (Suíça) – 16.016edr

Foram analisados 150 mil voos de curta e longa distância que ocorreram em 2023 para obter tais números.

O aeroporto de Santiago, no Chile, foi considerado o mais turbulento do mundo, o que é atribuído a um fenômeno meteorológico da cordilheira dos Andes, que gera “ondas de montanha”.

As turbulências podem ser causadas por diversos fatores, incluindo movimentos naturais da atmosfera e rastros deixados por outras aeronaves. As “ondas de montanha” acontecem quando o vento atinge tais áreas elevadas perde seu movimento uniforme, se tornando quebrado e agitado, assim como as ondas geradas quando uma pedra cai na água.

As turbulências mais violentas são causadas por tempestades que criam correntes verticais de ar.

Os vôos com mais turbulência partindo do Brasil são:

1º – Florianópolis (SC) para Santiago (Chile) – 15.307edr

2º – Florianópolis (SC) para Ciudad de la Costa (Uruguai) – 15.224edr

3º – São Paulo (SP) para Santiago (Chile) – 14.892edr