Conheça as principais missões espaciais previstas para 2025

ROMA, 13 JAN (ANSA) – O ano de 2025 tem diversas missões espaciais na agenda, sejam elas de empresas privadas ou de governos.

A primeira está prevista para o próximo 15 de janeiro, com o lançamento do foguete Falcon 9 transportando dois módulos lunares, Blue Ghost, da empresa americana Firefly, e Hakuto-R Mission 2, da japonesa iSpace.

Outra tentativa de pouso na superfície lunar deve ocorrer em fevereiro, desta vez com o IM-2, da Intuitive Machines. Já a empresa Astrobotic deve tentar o mesmo no final de 2025, com o módulo de pouso Griffin, após o fracasso do Peregrine em janeiro de 2024.

Há grande expectativa em torno do novo teste do foguete Starship, da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, que poderá lançar em breve o Starship Human Landing System, uma variante lunar da nave e que poderá ser usada para a missão Artemis 3, esperada para meados de 2027.

Em 2025, a startup americana Vast também anunciou que entrará na corrida até a Lua e planeja lançar o primeiro módulo de sua estação espacial, chamada Haven-1.

Quanto às missões científicas, há expectativa para o lançamento da Spherex, da Nasa, que pretende criar um mapa infravermelho 3D da Via Láctea. 2025 será também o ano da despedida da Juno, sonda lançada em 2011 e que entrou na órbita de Júpiter em 2016, permitindo à humanidade conhecer de perto o gigante gasoso. Sua missão poderá se concluir com um mergulho na atmosfera do maior planeta do Sistema Solar.

A capacidade espacial da China também tem crescido nos últimos anos. Após colocar sua estação espacial em órbita e pousar em Marte, o governo chinês tentará chegar a um asteroide para trazer uma amostra de volta à Terra, por meio da missão Tianwen-2, prevista para maio. Outro país asiático, a Índia, deve prosseguir no desenvolvimento da nave tripulada Gaganyaan.

Já a sonda BepiColombo, comandada pela Agência Espacial Europeia, deve chegar à órbita de Mercúrio, enquanto a Juice sobrevoará Vênus para depois seguir viagem em direção às luas congeladas de Júpiter. (ANSA).