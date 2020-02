Conheça as novas beldades do carnaval 2020

O melhor carnaval do mundo está próximo e um dos principais símbolos desta festa popular são os desfiles que tomam conta do Sambódromo do Anhembi e da Marquês de Sapucaí e quatro beldades vão brilhar na avenida com muito talento e samba no pé.

Raissa Machado

A modelo Raissa Machado, de 36 anos, comemora sete anos como Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro, escola de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. A beldade também será Rainha do Camarote “MAR – Mais Amor Ao Rio que que terá também o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho como embaixador. “Ele foi muito simpático comigo. Não tenho dúvidas de que essa parceria dará certo. Futebol e carnaval, são paixões nacionais”, afirmou.

A dançarina perdeu alguns concursos que participou antes de conseguir um dos cargos mais cobiçados do Carnaval. “Eu nunca desisti, apenas segui tentando, resistindo e acreditei até o final”, disse a beldade. Sua história com o carnaval começou antes mesmo de qualquer pretensão de cargo em escolas de samba. Antes disso, a dançarina também brilhou como Musa, e mais tarde como Rainha do Carnaval de Niterói.

Antes de aceitar o convite para estrear como Rainha de Bateria em 2014, Raissa Machado também participou, sem sucesso, de um concurso realizado pela agremiação para ser Rainha de Bateria, substituindo a atriz Juliana Paes. O desempenho da modelo não passou despercebido e ela foi convidada para representar a escola no quadro “Musa do Caldeirão”, no programa de Luciano Huck.

Dona do bumbum eleito o mais bonito da Avenida, a morena veio do Maranhão para Niterói (RJ) quando ainda tinha dois anos de idade, acompanhada pela mãe e mais dois irmãos. A dançarina revelou que sofreu muito no início e que chegou a morar de favor com sua família até os 23 anos de idade em um condomínio que sua mãe trabalhava como porteira.

Alice Alves

Alice Alves, de 38 anos, é deca campeã de Karatê, veterinária e empresária do ramo da construção civil, e está no time de beldades saradas do Carnaval 2020. Rainha de Bateria da Deu Chucha na Zebra, escola de samba de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e musa da Portela, do Rio de Janeiro, a beldade também fará a abertura oficial do Carnaval de Paso de Los Libres, cidade Argentina que faz divisa com o Brasil.

A beldade foi atleta da seleção brasileira de Karatê e chegou a disputar campeonatos mundiais por três vezes. Além disso, Alice também mantém uma alimentação equilibrada e uma rotina de exercícios durante todo o ano.

Savia David

Savia David, de 31 anos, é realmente uma mulher multifacetada. A advogada é rainha de bateria da Unidos de Vila Maria, escola de samba paulista; musa da Beija-Flor, do Rio de Janeiro; e campeã fisiculturista. Além de toda rotina, a beldade encontra tempo para cuidar do corpo e tomar conta dos seus dois filhos, Laura, de 6 anos, e Lorenzo, de 5 anos.

Para manter o corpo sarado e aquentar firme a agenda corrida de compromissos durante o carnaval, Savia afirma não fazer muito esforço. “Eu sou atleta de fisiculturismo, minha categoria é wellness e geralmente eu tenho que perder muito peso, com uma dieta muito restritiva na finalização da competição. E eu sigo a contramão no carnaval, em que normalmente pede um corpo mais torneado”, explica a advogada.

A beldade ainda confessa não passar vontade quando o assunto é comer e faz uma dieta nada restritiva. “Eu me permito comer feijoada, me permito comer mocotó, são comidas que eu amo. E eu levo de boa a preparação para o carnaval”, diz.

Karen Porfiro

A Miss São Paulo Karen Porfiro estreia na folia carioca como musa da Acadêmicos do Salgueiro , em um enredo que homenageia o o palhaço Benjamin de Oliveira, que completaria 150 anos no próximo ano.

A beldade é idealizadora da #encaixasim, que, segundo ela, significa a transformação da mulher de saber que ela pode ser e estar da forma que ela quiser. Segundo Karen, a campanha surgiu a partir dos bastidores de um concurso de beleza que sugeriu que ela alisasse o seu cabelo com a desculpa de que se não ganhasse, a coroa não encaixaria em sua cabeça.

A modelo é mineira de Timóteo e já foi Miss pelo seu estado natal. Apesar rotina puxada da ponte aérea, a artista promete não fazer feio com o quesito samba e boa forma.

“Essa é a minha primeira vez no carnaval carioca, e eu estou muito ansiosa. Me identifiquei muito com o enredo da escola, porque eu sou a primeira Miss Minas Gerais negra. Eu fui convidada para vir no carro Abre-alas, que conta a história da meninas malabaristas do circo, que lá no início faziam malabares em cima dos cavalos”, disse Karen.