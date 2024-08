Conheça as músicas que inspiraram Rebeca Andrade na conquista do ouro em Paris 2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 11:27 Para compartilhar:

Mais um ouro para o Brasil: na manhã desta segunda-feira, 5, Rebeca Andrade liderou o pódio do solo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e conquistou sua quarta medalha em toda a competição. Com pontuação de 14.166, a ginasta ficou à frente da favorita Simone Biles, com 14.133, e da também estadunidense Jordan Chiles, com 13.766.

A sexta medalha olímpica da atleta foi precedida por um solo impecável, com chegadas cravadas e acrobacias estonteantes. Tudo ao som de dois sucessos genuinamente brasileiros e um hit de Beyoncé.

Além de End of Time, as músicas Movimento da Sanfoninha, de Anitta, e Baile de Favela, de MC João, foram as escolhidas para a última apresentação da ginasta. Acompanhe: