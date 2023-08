Conheça as cinco melhores jogadoras da fase de grupos da Copa do Mundo feminina de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 10:50 Compartilhe

A fase de grupos da Copa do Mundo feminina de 2023 chegou ao fim. Após 48 jogos disputados, a competição entra em sua etapa de mata-mata. Suíça, Noruega, Austrália, Nigéria, Japão, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, França, Jamaica, Suécia, África do Sul, Colômbia e Marrocos continuam na disputa pelo título mundial.

As oitavas de final começam neste sábado, dia 05, às 2h (de Brasília) com a partida entre Suíça e Espanha. A partir de agora, perdeu volta para casa. Com o fim da primeira etapa, entretanto, já é possível entender as distribuições de forças entre as equipes e apontar, ao menos até o momento, as jogadoras que mais se destacaram e contribuíram para o sucesso das suas seleções.

Confira cinco craques que ajudaram suas seleções a avançar no Mundial Feminino de 2023:

HINATA MIYAZAWA

Com quatro gols em três partidas, a meia-atacante Hinata Miyazawa é um dos principais nomes da badalada seleção japonesa. Com 23 anos, a jogadora do Mynavi Sendai, clube do país, é destaque do futebol nipônico desde as categorias de base, tendo sido uma dos principais nomes da conquista japonesa do Mundial Sub-20 em 2018. A camisa 7 balançou as redes contra a Zâmbia duas vezes e diante da Espanha, também duas vezes.

LINDA CAICEDO

Aos 18 anos, Linda Caicedo é a principal jogadora da Colômbia, sensação da Copa do Mundo de 2023 e único time sul-americano a avançar. O golaço diante da Alemanha conquistou o mundo e a ginga e os dribles da atacante do Real Madrid lhe renderam o apelido de “Rainha da América”. Com dois gols em dois jogos, ela se tornou a segunda sul-americana mais jovem a fazer gols em mais de uma partida de Mundial, sendo somente superada por Marta.

LAUREN JAMES

Irmã de Reece James, Lauren James não deve nada ao irmão. Muito pelo contrário, sua atuação pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2023 é um ótimo argumento para quem acredita que ela é a melhor James da família. Com três gols em dois jogos, a atacante de 21 anos do Chelsea disputa seu primeiro Mundial e é uma das referências das poderosas “Leoas”, apelido da seleção feminina inglesa. Seu irmão é lateral e atua também no Chelsea.

CHIAMAKA NNADOZIE

A Copa do Mundo de 2023 está sendo marcada pela ótima atuação das goleiras. E, em todo o torneio, talvez nenhum nome exemplifique isso de maneira tão perfeita quanto o da nigeriana Chiamaka Nnadozie. Heroína nas partidas contra Canadá e Austrália, a goleira de 22 anos do Paris FC operou verdadeiros milagres para classificar as africanas para as oitavas de final.

AMANDA ILESTEDT

Os três gols em três jogos podem enganar, mas a sueca Amanda Ilestedt não é atacante, mas sim uma zagueira. Aos 30 anos, a atleta do PSG é soberana nas bolas aéreas e vem comandado o ataque e a defesa da seleção europeia. Formando uma ótima dupla de zaga com Magdalena Eriksson, Ilestedt também já provou que é decisiva: foi dela o gol nos acréscimos que sacramentou a vitória contra a África do Sul.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias