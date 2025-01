Conheça a surfista cega que já ganhou duas medalhas de ouro em campeonato mundial

Carmen López é cega e surfa há seis anos. “O surfe é tudo para mim: paz, liberdade e poder ser como todo mundo”, diz Carmen. Em 2018, ela foi a 1ª atleta cega da Espanha a competir no Campeonato Mundial de Surfe Adaptado.

https://www.youtube.com/shorts/QfjtCq4Y_rM

Em 2020, ela ganhou duas medalhas de ouro na mesma competição. “Quando estou na água, não sou diferente de ninguém. Mas em terra, todos me conhecem simplesmente como ‘a garota cega’ ou ‘a garota com o cachorro’. Se referem a mim como ‘a pessoa com deficiência’ – mas aqui não”, diz a surfista.

Ao lado de seu treinador, Carmen se sente segura na água. Por meio de assobios, o instrutor Lucas García sinaliza a ela, por exemplo, quando uma onda silenciosa se aproxima. “Quando há perigo, dou um assobio longo”, diz Lucas, simulando o sinal.

No início, o instrutor de surfe não acreditava que seria capaz de ensinar Carmen a surfar. “Quando fui para o mar com ela, imediatamente percebi que os preconceitos e obstáculos eram problema meu, e não dela. E Carmen realmente facilitou para mim. Percebi que eu simplesmente tinha que ensiná-la o que eu ensino a qualquer um – com ela, eu só precisava encontrar outras maneiras de me comunicar”, recorda.

Carmen gostaria de encorajar as pessoas a tentarem tudo que quiserem. “Porque os sonhos podem se tornar realidade quando acreditamos que podemos alcançá-los. Não há limites, exceto aqueles que impomos a nós mesmos”, aponta.