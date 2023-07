Conheça a síndrome que fez o Peru declarar emergência

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/07/2023 - 2:24 Compartilhe

O governo peruano declarou emergência nacional de saúde por 90 dias neste domingo, 9, devido a um surto de casos de síndrome de Guillain Barré, após a morte de quatro pessoas por essa doença que afeta o sistema nervoso.

Foi “declarada Emergência Nacional de Saúde por um período de 90 dias devido ao aumento inusitado de casos da Síndrome de Guillain Barré”, diz um comunicado do Ministério da Saúde.

O ministro explicou que esta declaração vai permitir a compra de imunoglobulina para o tratamento de pacientes com a doença nos próximos dois anos.

O número de mortos pela síndrome subiu para quatro e os casos ultrapassaram 180 entre janeiro e julho, segundo novo balanço do ministério.

O que é a síndrome de Guillain Barré?

A síndrome de Guillain-Barré é uma condição neurológica rara e grave, em que o sistema imunológico do corpo ataca o sistema nervoso periférico. Isso resulta em uma inflamação dos nervos, que por sua vez leva à fraqueza muscular, formigamento, dormência e, em casos mais graves, paralisia. Embora a causa exata seja desconhecida, a síndrome de Guillain-Barré muitas vezes está associada a infecções virais anteriores.

No comunicado do Ministério da Saúde em que foi decretado o estado de emergência nacional, afirma-se que o aumento do número de casos é inusitado. O número de mortos pela síndrome subiu para quatro, e os casos ultrapassaram 180 entre janeiro e julho, segundo novo balanço do ministério.

A emergência abrange as 25 regiões do país.

