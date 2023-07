Conheça a RHBrasil, referência e uma das maiores consultorias de Recursos Humanos do Brasil

Agência Marcas de Credibilidadei Agência Marcas de Credibilidade https://istoe.com.br/autor/agencia-marcas-de-credibilidade/ 31/07/2023 - 13:02 Compartilhe

Valderi Oliveira Neto, conhecido como ‘Netto RHBrasil’, 35 anos, casado, pai de dois filhos, nascido em João Pessoa/PB, graduado em Publicidade e Propaganda, e Gestão de TI/Administrativo, com experiência consolidada em mais de 10 anos nas áreas de Vendas, Recursos Humanos e Administração em Publicidade e Propaganda, há 08 anos é CEO/Diretor Executivo da RHBrasil-Unidade de João Pessoa e Unidade Recife, trabalha na gestão estratégica de pessoas, conectando empresas e profissionais para as melhores oportunidades do mercado de trabalho.

Valderi, iniciou sua vida profissional como vendedor externo, construiu carreira em grandes empresas do país, chegando à diretoria da RHBrasil-Unidade de João Pessoa e Recife, dentre dos maiores grupos de recursos humanos, um empresário visionário que descobriu desde muito cedo sua paixão em trabalhar com pessoas. “Iniciei como vendedor externo com vendas de consórcio, com apenas seis meses fui promovido a Supervisor e percebi que meu ramo era trabalhar com pessoas, me tornei gerente dessa empresa e com muito trabalho e dedicação fui estudando e crescendo profissionalmente. Trabalhei ainda na TV local que era afiliada a TV Record como executivo de contas para emissora. Assim conheci e me identifiquei na área do empreendedorismo e Marketing, a TV me fascinou, mas sempre tive vontade de ir além e então surgiu a ideia da RHBrasil, que está há 8 anos no mercado com o objetivo de transformar a vida das pessoas e empresas através dos serviços que oferecemos”, disse.

Sob o comando do empresário Valderi, que tem conquistado amplo espaço no mercado com sua expertise e mente visionária, sua trajetória com a RHBrasil é resultado de um trabalho feito com ética, eficiência e qualidade. “Quem traz os resultados para a empresa, são as pessoas, então simplesmente não há resultados sem elas e sem elas não há empresa. Nossa missão é trabalhar com assertividade e excelência, ajudar as empresas a contratar e gerenciar seus talentos de forma estratégica, buscando sempre as melhores soluções para as necessidades específicas de cada cliente, de forma humanizada e específica. A chave do nosso sucesso está na dedicação de nossa equipe e na busca constante por soluções cada vez mais eficientes e criativas”, disse Neto que atua ainda na área de Mentoria em Empreendedorismo, com eventos e congressos.

A RHBrasil está no mercado há 29 anos e se destaca por ser especialista em soluções para movimentação de pessoas. Tem como objetivo atender as necessidades de Recursos Humanos das empresas. Oferta serviços de Recrutamento e Seleção, Contratos Temporários, Terceirização de Mão de Obra e Estágios. Atua hoje, com 19 unidades espalhadas pelo Brasil, entre elas Joinville, Curitiba, Recife, João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Cuiabá, Florianópolis e Porto Alegre. Tem se destacado no mercado por focar na necessidade de profissionais qualificados e buscando sempre os melhores profissionais.

A empresa está entre as cinco melhores empresas de recursos humanos do Brasil pelo prêmio Top of Mind, que comprovam a excelência e compromisso em oferecer serviços de alta qualidade. São mais de 1 milhão de pessoas contratadas, mais de 5 milhões de Currículos cadastrados. A RHBrasil é especialista em preparar e conectar candidatos às empresas e ao mercado de trabalho.

Em suas redes sociais, a empresa divulga além de vagas de seleção de emprego, dicas essenciais para se destacar no mundo profissional, entrevista de emprego, como montar um currículo atrativo, além de mensagens incentivando e motivando os sonhos das pessoas.

Para acompanhar essa empresa visionária que oferece os melhores talentos e soluções na área de Recursos Humanos, siga nas redes sociais: @gruporhbrasil.joaopessoa @gruporhbrasil.recife ou acesse o site: www.rhbrasil.com.brE para acompanhar de perto a mente brilhante desse empresário de sucesso, siga-o: @nettorhbrasil

Jornalista Daniela Duarte

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias